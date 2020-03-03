西安市委原常委聶仲秋立案　曾對習近平指示「落實不堅決不徹底」

曾震動中共官場的陝西「秦嶺別墅違建案」再牽出涉事官員。3月3日，陝西省紀委監委對西安市委原常委、市政府原黨組成員聶仲秋「嚴重違紀違法問題」立案審查調查。

在通報的六項違紀違法問題中，聶仲秋被指嚴重違反政治紀律，違逆中共總書記習近平有關秦嶺違建別墅問題的批示，「落實不堅決不徹底」。

聶仲秋最後一次公開露面是在2019年2月，去年7月其西安市委常委、市政府黨組成員職務被免，8月辭去西安市人大代表職務。

秦嶺違建別墅案中，陝西官場因未徹底執行習近平六次批示而遭遇系統性「塌方」，落馬的大員包括陝西省委原書記趙正永、西安市委原書記魏民洲、陝西原副省長馮新柱、陝西省委原秘書長錢引安、陝西原副省長陳國強，西安原市長上官吉慶留黨察看，西安原政協主席程群力留黨察看。

其中，趙正永、陳國強於2月27日同日受審。魏民洲另獲無期徒刑，馮新柱獲刑15年，錢引安獲刑14年。

陝西省紀委監委還通報，聶仲秋「搞政治攀附，謀求個人職務升遷，對抗組織審查，訂立攻守同盟，轉移、隱匿證據」。

同時聶仲秋「違反中央八項規定精神，違規出入高檔私人會所並接受宴請；違反組織紀律，隱瞞不報個人有關事項；違反廉潔紀律，收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金和購物卡，向他人贈送明顯超出正常禮尚往來的禮金；違反生活紀律；違反國家法律法規，涉嫌受賄犯罪」。

通報批評聶仲秋「背棄初心使命、喪失黨性原則，對黨不忠誠、不老實，為個人升遷搞政治攀附；經濟上貪婪，與私營企業主勾肩搭背，大搞權錢交易，將黨和人民賦予的權力淪為謀取私利的工具，嚴重破壞親清政商關係；三觀扭曲，生活腐化，道德敗壞」。

陝西省紀委監委決定給予聶仲秋開除黨籍、開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題及所涉財物移送檢方法辦。

公開信息顯示，年近52歲的聶仲秋是安徽壽縣人，與落馬的陝西省委原書記趙正永、陝西原副省長陳國強均是同鄉。聶仲秋仕途起步於西安，2002年任西安灞橋區副區長，後任區長、區委書記，2013年調任長安區委書記，2015年任西安副市長，2017年任西安市委常委、市政府黨組成員。

其中，他在2013年至2015年擔任長安區委書記。而長安區正是秦嶺違建別墅問題最嚴重的地方，此前的兩任區委書記錢引安、呂健，均已落馬。