美限制中國媒體在美僱員數目　外交部：暴露美新聞自由的虛偽性

美國國務院近期宣布，包括新華社、中國環球電視網（CGTN）、中國廣播電台、《中國日報》、《人民日報》在內的中國五家媒體在美國工作的中國籍員工將由目前的160人削減至100人，60人必須在3月13日離開美國，或更改簽證。

對此，3月3日，中國外交部發言人趙立堅在記者會上表示，美國國務院基於冷戰思維和意識形態偏見，以莫須有的理由對中國媒體駐美機構進行政治打壓，中方對此堅決反對並予以強烈譴責。

趙立堅說，美方對中國媒體記者採取措施毫無依據、毫無道理，美方固守冷戰思維和意識形態偏見，從登記「外國代理人」到列為「外國使團」再到以所謂限制人數為名實際上限期驅逐中國媒體駐美記者，不斷升級對中國記者的打壓行動，嚴重干擾中方媒體在美開展正常報道任務，嚴重損害中國媒體聲譽，嚴重干擾兩國間正常人文交流。

趙立堅強調，美方一方面標榜新聞自由，另一方面卻對中國媒體在美國正常採訪進行干擾、橫加阻撓，暴露出美方所謂新聞自由的虛偽性，是赤裸裸的雙重標準和霸權欺凌。當前在中美關係的形勢下，美方此舉將對兩國關係帶來嚴重的負面影響和損害，敦促美方立即改弦更張，糾正錯誤，中方保留作出反應和採取措施的權利。

此外，民族主義色彩濃厚的中國官媒《環球時報》發表社評稱，美國此舉是對中國吊銷三名《華爾街日報》駐北京記者的記者證件採取的報復行動，也是華盛頓打壓中國系列出手的一部分。

社評強調，中國完全可以以牙還牙，拿美國駐華媒體開刀。中國當然用不着對此畏懼，如果中美最後在對方國家裏都只剩下極少數的記者，美國媒體的損失一點不會比中國媒體小。不過，社評又指，跟美國打「媒體戰爭」，對中國來說沒意思，不主張北京與華盛頓進行一來一去的對抗；中國只需堅持原則，對那些嚴重違反記者職業公德的人，中方該怎麼處罰還怎麼處罰，無須考慮華盛頓的反應。