《華爾街日報》高層致信中方　稱「在中國引發傷害，感到不安」

美國《華爾街日報》早前刊發一篇題目為《中國是真正的亞洲病夫》（China Is the Real Sick Man of Asia）的文章，引起軒然大波。該報被指辱華，而其在中國吊銷該媒體三名記者相關證件。此後，《華爾街日報》高層曾致信中國政府。 據《環球時報》報道，《華爾街日報》高層早前又給中方寫了第二封信，表示他們認識到該報的言論在中國引發了傷害和眾怒，併為此感到不安。

《華爾街日報》高層在信中說，他們學到了教訓，當時並不太了解標題中「真正的亞洲病夫」這個詞有歷史意涵，讓中國人想到歷史上遭遇過的不公正，該公司內部很多人也表達了不滿。

就在不久前，《華爾街日報》53名員工聯署致信該報管理層，要求該報就涉事文章公開道歉，《華爾街日報》北京分社社長代發了這一郵件。

《華爾街日報》於2月3日在一篇專欄文章稱中國是「亞洲病夫」。中方已就此多次向《華爾街日報》提出嚴正交涉，要求《華爾街日報》認識到錯誤的嚴重性，公開正式道歉並查處相關責任人，同時保留對該報採取進一步措施的權利。

2月19日，北京方面宣布吊銷該報三名駐京記者的記者證。

另據彭博社2月24日報道稱，美國政府官員定於2月24日召開會議，討論對駐美的中國記者採取行動的可能性，以此向中國政府驅逐駐北京的《華爾街日報》記者做出回應。一些官員表示，數十甚至數百名中國記者或將受到這一決定的影響。