《華爾街日報》高層致信中方　稱「在中國引發傷害，感到不安」

美國《華爾街日報》早前刊發一篇題目為《中國是真正的亞洲病夫》(China Is the Real Sick Man of Asia)的文章,引起軒然大波。該報被指辱華,而其在中國吊銷該媒體三名記者相關證件。此後,《華爾街日報》高層曾致信中國政府。

據《環球時報》報道,《華爾街日報》高層早前又給中方寫了第二封信,表示他們認識到該報的言論在中國引發了傷害和眾怒,併為此感到不安。