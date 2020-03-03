【新冠肺炎】中國疾控中心派專家赴伊朗援助抗疫　指導病毒檢測

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情在全球擴散，其中伊朗疫情嚴峻。官方披露的數字顯示，該國目前共確診病例1501宗。 中國疾病預防控制中心官網周一（2日）發布消息稱，已称派出研究員赴伊朗援助。

2月23日，在伊朗首都德黑蘭，市民戴口罩出行。（新華社）

2月28日，世界衛生組織（WHO）宣布，將新冠肺炎全球風險級別提高為「非常高」。同日，應中國紅十字會的請求，病毒病所派出馬學軍研究員赴伊朗，執行中國紅十字會援助伊朗新冠肺炎疫情防控任務，指導伊朗方面開展新型冠狀病毒實驗室檢測。

中國研究員將同時對伊朗的疫情研判提供技術支持，利用中國已初見成效的防控策略和經驗，幫助伊朗衛生部門加強應對能力，遏制疫情在全球的擴散，防止對中國反向輸入。

中國疾控中心主任高福表示，希望充分利用此次疫情防控的中國經驗、充分發揮中國專家組的技術特長，為伊朗新冠肺炎疫情防控和中伊友誼做出貢獻。

中國駐伊朗大使館2月25日代表中國政府和當地中資企業，向伊朗衛生和醫療教育部捐贈25萬隻口罩。（新華社）

據悉，2月29日凌晨，中國研究員一行已抵達伊朗首都德黑蘭。伊衛生部官員表示，伊方讚賞中方抗擊疫情取得了積極成效，感謝中方在伊困難時刻提供醫療物資和技術支持，願同中方加強交流合作，借鑑中方抗疫經驗。

伊朗駐華大使館周一晚間也通過官方微博發文，宣布將採取一系列措施遏制疫情蔓延，其中包括將中國診療方案翻譯成波斯語向公眾發布。

（綜合報道）