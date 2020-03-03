【新冠肺炎】鍾南山等10位院士團隊先後支援湖北　逾4萬醫護援鄂

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，重災區湖北的疫情形勢依然嚴峻複雜。 湖北省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部周二（3日）在新聞發布會上透露，全省還有2萬多名患者在院救治，6千多名重症、危重症患者仍需加大救治力度。 據介紹，鍾南山、李蘭娟等10位業內著名院士的團隊先後到湖北，還有超過4萬名醫務工作者從全國各地支援湖北，在救治患者的過程中發揮重要作用。

湖北省仍有兩萬多名患者住院救治，其中有6000多名重症及危重症患者。（中新社）

據湖北副省長楊雲彥介紹， 截至周一（2日）24時，全省在院治療病人25050人，新增出院2410例，其中包括武漢市1846例，全省已累計治癒出院36167人，治癒率大幅提升。

楊雲彥表示，目前，全省各地市危重症床位配置已基本能夠滿足重症病人的救治需求。武漢市通過加快建設重症救治床位大幅增加，已由人等床轉變為床等人。此外，武漢市肺炎患者病亡率正在逐漸下降。

楊雲彥稱，湖北省發熱病人人數在持續下降，疑似病例和新增病例明顯減少，特別是武漢市，武漢市新增確診病例已經降到200人以內，3月3日是114人，爆發流行的勢頭得到初步的遏制。但湖北的疫情形勢依然嚴峻複雜，當前面臨的主要問題是，消化存量的任務依然艱巨，全省還有20000多名患者在院救治，6000多名重症、危重症患者仍需加大救治力度。

其次，增量風險仍然沒有得到根本的控制，武漢市每天還有3位數的新增病例。疫情防控仍具有不確定性，近期陸續發現一些無症狀檢測陽性患者，甚至極少數患者出院復檢陽性。

湖北衛健委：後期將有序關停方艙醫院

湖北省衛生健康委員會副主任涂遠超則表示，在中央組的協調下，鍾南山、李蘭娟、王辰、黃璐琦、張伯禮、陳巍、喬傑、仝小林等10位業內著名院士，集結他們的團隊齊聚湖北。

截至目前，有344支醫療隊、42322名醫務工作者從全國各地支援湖北。其中在這些醫療團隊中，重症醫學科、感染科、呼吸科、心血管科和麻醉科的專家達到15000多人，援鄂醫療隊直接接管病區，在救治過程當中發揮重要作用。

涂遠超表示，在嚴防嚴控基礎上，武漢未來將重點保障急危重症、血液透析、腫瘤、孕產婦兒童等急需的醫療需求，指定首批重點醫院轉為提供綜合性醫療服務。後期根據防控實際，將逐步縮減新冠肺炎收治定點醫院，有序關停方艙醫院，分批分步逐步恢復正常醫療秩序。

（綜合報道）