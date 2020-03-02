【新冠肺炎】鍾南山團隊：如管控措施推遲5天　疫情規模將擴大3倍

近日，鍾南山院士團隊在Journal of Thoracic Disease （胸部疾病雜誌）發表 「基於 SEIR 優化模型和 AI對公共衛生干預下的中國新冠肺炎（COVID-19）疫情暴發趨勢預測」的文章。

據官媒《環球時報》報道，上述研究預測了COVID-19疫情中國全國在2月下旬達到高峰，4月底趨於平緩。

當前，中國疫情形勢由嚴重趨於緩和。（新華社）

不過，文章也指出，如管控措施推遲5天實施，中國大陸的疫情規模預估將擴大至3倍；如減低武漢管控力度，湖北可能在3月中旬出現第二次疫情高峰並延續至4月下旬。

其中，優化的SEIR模型和AI模型預測表明，截至4月底中國國內有9萬至12萬的疫情規模，請大眾不要誤解，模型預測與現實是存在一定差距的，如政府繼續嚴格的管控政策，提高診斷水平，推出使用藥物，該疫情規模將得到極大控制。

另外，文章提及的湖北出現二次高峰是在管控降低的情況下作出的假設，如正常春運，復工等。按目前情況，湖北省政府仍將繼續保持嚴格管控，出現二次高峰的可能性也相對較少。

國家衛健委指出，武漢疫情快速上升態勢得到控制，湖北除武漢外，局部暴發的態勢也得到控制，湖北以外省份疫情形勢積極向好。3月1日，武漢客廳方艙醫院132人出院，是迄今為止武漢客廳方艙醫院最大規模出院。（中新社）

報道指出，「目前文章預測結果是基於2月9日前的管控政策，疫情規模均比Lancet及國外學者預測的少。Wu等學者預測武漢的疫情規模將在1月25日達到17.5萬例，疫情將在4月達到高峰。同樣，Read等人預測，在沒有控制措施的情況下，將在2月4日達到高峰，高達19萬例。即使是交通管控也不能獲得很好的效果。上述預測均沒有考慮到中國嚴格管控的措施，導致可能誇大的疫情規模。」

文章數據顯示截至4月底中國國內疫情現存確診病例（非累計確診數）高峰不高於7萬例，湖北不高於52,000例，廣東和浙江不高於1,200例，目前流行數據均在文章的預測範圍內，更貼近真實情況。

鍾南山團隊指出，如管控措施推遲5天實施，中國大陸的疫情規模預估將擴大至3倍；如減低武漢管控力度，湖北可能在3月中旬出現第二次疫情高峰並延續至4月下旬。（新華視頻）

此前在2月27日，鍾南山現身廣州市政府新聞辦疫情防控專場新聞通氣會。當時就疫情走向的問題，他就曾表示，「疫情開始時，中國國外有流行病學家用權威的試驗模型，預測2月初，中國感染新冠肺炎人數將達16萬人。但這是沒有考慮到國家的強力干預，也沒有考慮春節後的延遲復工，我們也做了預測模型，2月中旬或下旬達到疫情高峰，確診病例約六、七萬人，投到國外權威期刊，被退了回來，感覺和上面的預測水平差太多，還有人給我微信『你的話幾天之內就會被碾個粉碎』。但事實上，我們預測更接近權威。」

此外，鍾南山還指出，「有預測疫情控制最早在5月底，但我們預測4月底，有國家強力干預和群防群控意識，我們想來比一比。」

目前，中國疫情形勢趨於緩和。據中國衛健委最新數據，截至3月1日24時，中國境內新增確診病例202例，新增死亡病例42例，新增疑似病例141例。除湖北以外，其他省份新增確診病例6例，新增疑似病例61例，無新增死亡病例，重症病例減少20例。

截至3月1日24時，中國31個省現有確診病例32,652例（其中重症病例7,110例），累計治癒出院病例44,462例，累計死亡病例2,912例，累計報告確診病例80,026例，現有疑似病例715例。累計追蹤到密切接觸者663,240人，尚在醫學觀察的密切接觸者46,219人。