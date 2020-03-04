【人事變動】江蘇支援湖北前方指揮部總指揮惠建林履新副省長

3月3日，江蘇省第十三屆人民代表大會常務委員會第十五次會議通過決定任免名單，任命惠建林為副省長。據悉，惠建林還是江蘇省支援湖北前方指揮部總指揮。

惠建林在此次防控疫情中表現突出。（江蘇人大發布微信公號）

惠建林曾在蘇州工作多年，2011年任常熟市委書記、常熟經濟技術開發區黨工委書記，2015年6月獲「全國優秀縣委書記」稱號。2016年，他調任淮安市長，2017年3月任鎮江市委書記。

值得注意的是，惠建林也是此次疫情防控中首位晉升副部級的官員。擔任鎮江市委書記時，惠建林已經送走了20名鎮江支援湖北黃石醫療隊隊員。

2月17日報道顯示，江蘇省支援湖北疫情防控前方指揮部成立指揮部在黃石市成立，惠建林任江蘇省政府黨組成員、省政府疫情防控工作領導小組副組長，同時擔任江蘇省支援湖北疫情防控工作領導小組副組長和江蘇省支援湖北疫情防控前方指揮部總指揮。

2月18日，惠建林赴黃石開展工作。當日16時，惠建林赴江蘇援黃醫療支援隊駐地慰問，叮囑醫療隊隊員把好每一道安全關、注意每一個防護細節，在保護好自己的基礎上，協助黃石市做好疫情防控工作。

2月20日，湖北副省長肖菊華會見惠建林一行。惠建林明確表示，將盡全力支援黃石抗擊疫情走在全省前列。

自疫情爆發以來，江蘇多次支援湖北。截至2月28日，據不完全統計，江蘇省已黃石市累計捐款捐物價值超8,000萬元人民幣。