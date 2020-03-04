【新冠肺炎】工信部：防護服供應超過湖北需求　鼓勵出口國外

國務院聯防聯控機制今日（4日）下午3時召開新聞發布會，介紹做好疫情防控重要醫療救治設備促產保供工作情況。

與會嘉賓包括：工業和信息化部裝備工業一司司長羅俊杰、工業和信息化部消費品工業司副司長曹學軍、國家衛生健康委規劃司司長毛群安、北京友誼醫院耳鼻咽喉頭頸外科主任兼主任醫師龔樹生。

記者會由國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒主持。

記者提問。（01直播截圖）

工信部：有能力保證全國醫療救治藥物需求

曹學軍表示，目前有能力保證湖北和全國各地治療藥物需求。其中，6家企業恢復磷酸氯喹生產，供應充分，已運抵湖北15萬人份。阿比多爾生產已恢復正常，可滿足臨床試用需要。下一步，將做好各類防疫藥物供需對接，密切關注專家提出的特效藥物研究進展，做好生產對接。

毛群安表示，前期湖北面臨醫療設備緊缺，但目前已供需平衡，基本不存在人等設備的情況。包括隔離點在內，各醫療機構醫療設備基本能滿足標準配備的要求。

記者會現場。（01直播截圖）

工信部：加強疫情大數據監管，防範數據洩露濫用

羅俊杰表示，疫情發生以來，電信企業以及科技企業充分利用數據資源，緊急建立了疫情大數據的分析模型，聚焦重點區域、重點時間結點來分析預測確診、疑似患者以及密切接觸人員等重點人群的流動情況。

作為監管部門，在數據分析使用的過程中，依據個人信息保護的有關法律法規，嚴格落實數據安全和個人信息保護的有關措施，切實加強監管，防範數據洩露、數據濫用等違規行為。

國家衛健委：正研究醫療救助物資和設備儲備長效機制

毛群安透露，應急儲備對應對緊急事件非常必要，此次新冠肺炎疫情暴露出一些短板和不足，國家衛健委正會同有關部門研究長效的醫療救助物資和設備儲備機制，這對今後應對各類突發事件非常必要。

國家衛生健康委規劃司司長毛群安。（01直播截圖）

有記者提問，ECMO在新冠肺炎重症患者的救治當中扮演了很重要的決策，可以具體介紹一下它發揮了什麼作用嗎？湖北和武漢地區ECMO的設備是否還有缺口？怎麼保障供給？

毛群安介紹，派遣醫療隊到武漢支援的過程中，很多醫院把自己的設備包括ECMO都帶著。前方中央指導組物資供應相關工作人員提出來，還需要緊急再徵調一部分。

國家衛健委首先和委屬管的直屬醫院聯繫，緊急抽調10台送到武漢，當時各個地方都有重症病人，所以各個醫院對這個設備的使用和調配比較緊張。後來前方又提出要求說還不夠，還需要調配，只能向各省求援。各個省自己有救治任務，本身設備很緊張，但只要前方一聲令下，可以在很短時間滿足武漢前方的使用。毛群安說，現在手上還有20台左右ECMO，一旦其他省和其他地方需要，還可以調配。

記者會現場。(01直播截圖)

衛健委：精准合理分配醫療設備

有記者提問，危重症患者的救治其實是救治中的難點，接下來在設備的使用上，比如在人工肺的使用上，下一步有什麼樣的安排？

毛群安表示，在這次新冠肺炎的臨床救治過程中，呼吸機、體外膜肺氧合機（ECMO）、P3移動實驗室，還有移動的CT等等這些高精尖設備都投入到救治工作中，發揮了重要的作用。這些設備是通過馳援湖北的醫療隊隨身攜帶，還有從全國範圍內緊急徵調，以及在全球範圍內緊急採購等多種方式迅速調集，用於武漢臨床救治。

呼吸機和體外膜肺氧合機（ECMO）主要是為了重症患者提供呼吸支持。P3移動實驗室為方艙醫院提供核酸檢測，由於它是可以移動的，哪兒有需要，移動P3車就可以開到哪兒去，能夠快速完成檢測任務。移動的CT為方艙醫院提供了CT的檢查，因為它的特點就是靈活機動、高效便捷，這樣患者就可以就近進行CT檢查。據了解，一個胸部CT檢查時間大概不到3分鐘。這些高精尖設備的應用，對於滿足一線的救治發揮了非常重要的作用。

下一步將按照國務院聯防聯控機制的有關要求，與有關單位做好需求的對接，保障醫療設備尤其是危重症救治的醫療設備的供應，精准合理分配，把這些設備分配到相關的醫療機構。

工業和信息化部消費品工業司副司長曹學軍。（01直播截圖）

工信部：防護服供應從緊缺轉為滿足需求

曹學軍表示，目前，防護服的生產供應已經由十分緊缺轉為能夠滿足需求。每日協調保障湖北地區防護服的數量達到了25萬件，已經連續十幾天超出湖北地區的需求。雖然現在全國現有確診的病例數量在下降，但是疫情防控仍處於吃勁的階段，防護服的生產供應仍不能放鬆。

下一步，在充分保障湖北地區需求的同時，要兼顧全國其他地區的防控需要，同時工信部也引導企業注重疫情形勢的變化，增強生產柔性，確保產品質量按需組織生產，提升有效供給能力。

目前疫情在全球多個國家出現，部分地區疫情在加劇，防護物資也出現了緊缺的情況。中國是防護服生產的大國，工信部也鼓勵國內防護服的生產企業積極對接國外需求，按相應標準規範生產出口，為全球共同抗擊疫情做出貢獻。

工業和信息化部裝備工業一司司長羅俊杰。（01直播截圖）

工信部：已為湖北提供6.5萬套醫療設備

有記者提問，新冠肺炎疫情是新中國成立以來傳播速度最快、感染範圍最廣、防控難度最大的重大突發公共衛生事件，所需要的人力物力也是前所未有的。這次這麼大的需求，特別是湖北等重點地區的醫療設備的需求是怎麼保障的？

羅俊杰表示，工信部作為國務院應對新冠肺炎疫情聯防聯控機制醫療物資保障組的組長單位，會同相關單位開展醫療設備的供給保障工作。疫情防控需要的重點醫療設備，我們大體分為四大類，一共38個品種。其中包括救治設備，也包括檢驗檢查設備，還有治療設備，以及消毒設備等等。

他表示，疫情發生以來，工信部組織主要的企業加快排產，協調跨地區的資源調用，採取多項措施，竭力保障醫療設備的需求。一是統籌謀劃，加強預判。從1月下旬就組織企業、協會和專家，根據疫情開展了研究。事先我們梳理了可能用到的一些主要醫療設備，搭建了涵蓋38種醫療設備以及200多家重點企業的數據庫。同時，我們安排專人分別跟蹤各類產品生產庫存以及復工復產的情況。

二是聚焦重症，精准對接。通過組織企業生產、國內調用、社會捐贈以及國際採購等多種方式多管齊下。集中保障大無創呼吸機、高流量吸氧機還有ECMO等重症患者救治設備的供給，努力降低危重症患者的病亡率。

三是推動有序的復工復產，持續保障設備的供給。同時，還會同醫療物資保障組的成員單位，共同建立綠色通道，包括運輸的綠色通道，包括海關的綠色通道，確保急需的醫療設備能按時到位。

截至3月3日，重點監測的企業共為湖北，主要是武漢，提供了大概6.5萬台（套）醫療設備，其中大家關心的無創呼吸機大概有1.4萬台，有創的呼吸機2900餘台，心電監護儀大概有1.5萬余台，呼吸濕化治療儀5000多台，血氣分析儀500多台，血液透析機100多台，醫用的正壓呼吸器340餘台，移動DR160台，空氣消毒機1.5萬餘台。基本滿足湖北前方防疫的需要，實現了武漢以及相關地市標準範圍內的應配盡配。

國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒通報疫情。（01直播截圖）

衛健委：武漢治癒率50.2%，湖北以外省份治癒率87.3%

據米鋒通報，3月3日0時至24時，全國新增確診病例119例，新增死亡病例38例，新增疑似病例143例，當日新增治癒出院病例2652例，解除醫學觀察的密切接觸者6250人，重症病例減少390例。

截至3月3日24時，全國現有確診病例27433例，其中重症病例6416例，累計治癒出院病例49856例，累計死亡病例2981例，累計報告確診病例80270例。現有疑似病例520例。累計收到港澳台通報確診病例152例，其中香港100例，澳門10例，台灣42例。

除湖北以外，其他省份新增確診病例4例，新增疑似病例91例，新增死亡病例1例，重症病例減少29例。從確診病例治癒率看，截至3月3日，武漢為50.2%，湖北除武漢為76.8%，其他省份為87.3%，均連續19日上升。下一步，要切實鞏固前期救治成果，不斷完善治療方案，堅持中西醫結合，加強對重型、危重型患者的密切監測和整體護理，不斷提高治癒率，降低病亡率。