【新冠肺炎】中國境外輸入有症狀旅客6728人　確診75例

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，中國多地相繼出現境外輸入病例，引起關注。

據中國海關總署3月4日發佈消息稱，3月3日，全國海關共發現入境有症狀旅客227例，疑似病例63例，海關採樣檢測和排查轉運地方檢出核酸陽性病例5例，其中上海4例、北京1例。

新冠肺炎疫情全球蔓延，中國境外輸入病例備受關注。（AP）

消息指出，截至3月4日零時，全國海關共發現入境有症狀旅客6,728人，其中疑似病例779例，檢出新型冠狀病毒核酸檢測陽性病例75例，所有均按聯防聯控機制工作要求妥善移交或者通報相關衛生健康部門處置。

據悉，在2月26日，中國首例公開通報的境外輸入確診病例在寧夏，隨後浙江、廣東和北京等地接連出現境外輸入性新冠肺炎確診病例。

意大利近期新型冠狀病毒肺炎疫情嚴重。（新華社）

3月2日0時至24時，浙江省新增境外（意大利）輸入性確診病例7例，均為麗水市青田縣報告的意大利輸入病例。自3月1日浙江出現首例境外輸入性病例，浙江已累計出現8例輸入性病例。

3月1日凌晨，廣東省深圳市報告1例境外輸入新冠肺炎確診病例，該患者由英國回國，途經香港。據初步了解，患者無湖北旅行史，在英國工作地點有兩名同事出現咳嗽發熱症狀。

2月29日，北京市新增2例自伊朗入境的新冠肺炎確診病例，均為寧夏確診病例在伊朗期間的密切接觸者。

針對疫情輸入性風險的加大，中國海關方面表示，及時調整檢疫查驗的重點國家和地區，對來自疫情嚴重國家或地區的交通工具全部實施登臨檢疫，嚴格實施入境交通工具的消毒，切斷傳播途徑。同時在口岸嚴格對伊波拉、拉沙熱等重大傳染病的入境檢疫，防止傳入造成疫情疊加，並加強與中國國務院聯防聯控機制各成員單位之間的溝通協調。

此外，疫情發生以來，中國海關全面啟動健康申報制度，對所有出入境人員嚴格實施「三查、三排、一轉運」檢疫措施。

全國海關已全面啟動健康申報制度，要求所有出入境人員都必須進行健康申報。同時，國際航班抵達前，將通過大數據提前預排查疫情重點國家和地區人員。（資料圖片）

其中，「三查」就是百分之百查驗健康申報，全面開展體温監測篩查，嚴密實施醫學巡查。「三排」就是對「三查」當中發現的有症狀的，或者是來自於疫情比較嚴重的國家或地區，或者是接觸過確診病例、疑似病例的人員，嚴格實施流行病學排查、醫學排查以及實驗室檢測進行排查。

而「一轉運」，就是對 「三排」當中判定的確診病例、疑似病例、有症狀人員、密切接觸者「四類人員」一律按照聯防聯控機制要求落實轉運。

據悉，當前中國境外部分國家疫情正處於上升期，據世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3月2日表示，中國的新冠肺炎病例數量在持續下降，在過去24小時內，中國境外報告的病例數幾乎是中國境內的9倍。其中，韓國、意大利、伊朗和日本的疫情是世衛組織最關切的問題。