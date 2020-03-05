【新冠肺炎】駐英大使劉曉明：抗疫充分顯示中國是個負責任大國

中國駐英大使劉曉明近日就新冠肺炎疫情發表主題演講並回答記者提問。他在回答中提到，這次抗疫充分顯示中國是一個負責任大國。

據中國駐英大使館網站3月5日消息，3月2日，駐英國大使劉曉明在英國皇家國際問題研究所發表題為《同舟共濟，共克時艱，構建人類命運共同體》的主旨演講並回答現場觀眾提問。

在現場，被問及「對中國來說，這場疫情帶來的最大機遇是什麼？」，劉曉明回答稱：「我認為最大的機遇就是，這次抗疫充分顯示中國是一個負責任大國。世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，中國不僅是在保護中國人民，也是在保護世界人民。中國付出了巨大代價，也為世界其他國家爭取了時間。」

3月2日，駐英國大使劉曉明在英國皇家國際問題研究所發表題為《同舟共濟，共克時艱，構建人類命運共同體》的主旨演講並回答現場觀眾提問。（中國駐英大使館網站）

面對對中國疫情信息公開及武漢醫生李文亮去世一事的諸多質疑，劉曉明回應稱，中國抗疫工作始終本着公開、透明、負責任的態度，得到世衛組織和國際社會的高度稱讚，不存在對舉報疫情信息的隱瞞。新冠肺炎是一種全新的病毒，人們對其知之甚少，對這種新型病毒危害性的認識需要一個過程，直到今天還有很多未知之處。

他表示對李文亮醫生的去世感到痛心，並稱中國政府已經派出專門工作組對有關情況進行調查。「據我所知，第一個報告疫情的醫生叫張繼先，他首先發現這種新冠肺炎病毒，立即報告上級並得到嘉獎。」

提及中美關係，劉曉明表示，「我們無意挑戰和取代美國，即使將來中國經濟總量超過美國，人均國內生產總值仍與美國相距甚遠。2019年中國人均國內生產總值剛剛超過1萬美元，只相當於美國的六分之一、英國的四分之一。」

他還透露，中國重視對野生動物的保護。關於非法野生動物交易，最近中國十三屆全國人大常委會第十六次會議通過了專門決定，明確規定全面禁止非法野生動物交易，革除濫食野生動物陋習，切實保障人民群眾生命健康安全。

他強調，「病毒無國界，病毒不分種族，無論你是中國人、英國人或者美國人，病毒是人類共同的威脅和挑戰，所以我們需要共同抗擊疫情。」