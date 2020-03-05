【新冠肺炎】世衛：中國境外確診病例增逾1.2萬宗　全球病例9.3萬

世界衛生組織（WHO）總部日內瓦的報告指出，截至當地時間3月4日上午10時的過去24小時，中國境外確診2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）個案為12,668宗，死亡病例214個，遍及76個國家。

世衛3月3日在例行記者會上指出，中國分享疫情防控經驗很重要。圖為2020年1月28日北京人民大會堂會，中國國家主席習近平（右）會見世衛總幹事譚德塞（左）。（新華社）

與前一日報告相比，中國境外新增確診個案2,103宗，死亡病例增加48個；4個國家首次出現確診病例，包括阿根廷、智利、波蘭和烏克蘭。目前全球病例數目達9.3萬。

世衛官網消息引述世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）3月4日在媒體通報會上指出：「幾乎90%（新增）病例來自三個國家。」

他提到：「在過去24小時內，中國報告了120宗病例。大多數病例報告仍來自湖北省。」

譚德塞並強調：「這種病毒不是嚴重急性呼吸系統綜合症（SARS）病毒，不是中東呼吸綜合症（MERS）病毒，不是流感病毒。這種病毒的性質意味着我們有機會打破傳播鏈，遏制傳播。我們至少可以減緩傳播速度，爭取時間。這必須是我們唯一的關注焦點。」