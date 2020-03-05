美軍艦機台海活動頻繁　陸專家倡解放軍常態化飛越中線

解放軍海軍裝備專家王雲飛周二（3日）發表文章稱，美軍艦機到台灣海峽附近活動，其頻率在一段時期內竟然超過了中國大陸的海空軍。建議如果美國軍艦通過台灣海峽，解放軍亦必然越過海峽中線。文章被大陸「台海網」、「華夏經緯」等具官方背景的傳媒轉載。 文章建議，大陸有必要加大對台獨勢力的軍事威懾力度，改變不定期戰備巡航的做法，保持飛越台海中線常態化，使台灣政府和民眾「真正感受到危險行為帶來的嚴重後果」。

解放軍殲11、空警500、轟6（右）等型機，2月9日上午11時許經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，並執行遠海長航訓練，台軍F-16戰機（左）則緊急起飛監控伴飛。（中央社）

文章稱，解放軍2月9、10日和28日連續組織了飛越台海中線和繞台戰備訓練，但民進黨當局並沒有收斂對抗大陸的任何行為，如果民進黨當局敢越雷池一步，大陸必然採取果斷的軍事行動。文章建議，解放軍可繼承和發揚大陸開國領袖毛澤東1958年炮擊金門的戰略指揮藝術，組織軍機靈活多變地飛越台海中線，例如可採取「單（日）過雙（日）不過」或「雙過單不過」。

1958年8月23日，解放軍對金門展開猛烈炮擊。當年10月初，解放軍改為「單打雙停」（逢單日炮擊，雙日不炮擊），逐漸減少攻勢，直到1979年中國大陸和美國建交為止。

文章稱，台灣總統蔡英文再次當選後有恃無恐，擺出一副對抗大陸的姿態。大陸對台軍事優勢是顯而易見的，但需要把優勢轉化為威懾效果。否則，被威懾對象會裝睡看不見，還故意對廣大民眾進行欺騙性催眠，普通百姓自然感覺不到當局帶着他們走向戰爭的邊緣。常態化飛越台灣海峽中線，就是一副較好的清醒劑。

文章認為，大陸打破慣例飛越台灣海峽中線，可以取得以下戰略效應：一是以實際行動嚴正警告台獨分裂分子不要試圖觸碰大陸《反分裂國家法》劃出的紅線；二是用恰當方式宣示了不放棄使用武力的堅定意志；三是將打破民進黨當局有關「台灣海峽中線」的幻覺。

（鳳凰網軍事）