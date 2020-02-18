傳解放軍軍機鎖定台軍F-16戰機　藍立委：應預防陸轉移內部不安

台媒《自由時報》周二（18日）報道，解放軍軍機在2月10日、11日接連繞台，尤其2月10日解放軍殲-11還一度開啟機上對應系統，鎖定台軍伴飛監控的F-16戰機。 國民黨主席補選候選人、台灣立法委員江啟臣周二（18日）受訪時表示，若真如此，已是挑釁行為，台灣政府除了防範新冠肺炎疫情之外，也須注意台海變化，畢竟中國大陸內部情勢外界並不清楚，會不會藉此轉移內部不安的焦點，必須非常謹慎的評估及預防。

江啟臣表示，北京方面不協助台灣進入國際防疫組織就算了，還派戰機繞台，製造台海緊張，這已讓民眾感到厭惡，「我們不樂見這樣的情形發生」。他指出，目前台灣國防部尚未清楚說明共機有沒有鎖定台軍F-16，如果真的有鎖定的情形，這已經是挑釁了，畢竟台海當前並無緊張情勢，大家反而專心防疫。

圖為江啟臣。（中央社）

江啟臣說，現階段大家應共同防疫，不樂見台海情勢升高，升高軍事動作無助於兩岸發展。

此外，正與江啟臣角逐國民黨主席補選的郝龍斌，18日透過Facebook呼籲，當台灣的肺炎疫情進入社區感染，政府將防疫升級時，國民黨應暫緩黨主席補選，投入全民防疫，直到台灣政府解除社區感染，再恢復補選事宜。

對此，江啟臣表示，自己主張以防疫為最優先，之前也呼籲過，國民黨中央一定要隨時注意疫情變化，而他作為候選人，就依照黨中央規定辦理，「如果黨中央做出暫緩決定，我一切遵守。」