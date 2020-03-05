【新冠肺炎】投桃報李　上海威海分別向韓國釜山仁川回贈口罩

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎在全球擴散，其中韓國疫情日趨嚴峻，確診病例數急劇上升，引起國際關注。山東威海、上海等多個中國城市近日陸續向韓國友好城市回贈口罩，以表感謝和支援。

上海市政府向釜山市捐贈的口罩。（釜山市政府）

據韓國釜山市政府周二（3日）消息，當日下午釜山收到友好城市上海捐贈的7萬個口罩，包括普通口罩4.6萬個、醫用口罩2.4萬個。釜山將把這批口罩送給社會弱勢群體和醫療界。釜山市還表示，山東省也表明了捐贈口罩的意願。據悉，上月釜山曾向上海和重慶捐贈了口罩、防護服等醫療物資。

威海「十倍奉還」仁川的2萬個口罩

另據仁川市政府周三（4日）消息，仁川上月12日向友好城市威海捐贈2萬個口罩後，威海最近回贈20萬個一次性口罩併發來感謝信。威海市在信中表示，感謝仁川市的聲援與幫助，希望能為仁川提供綿薄之力，祝願兩市間的友誼更加鞏固。仁川市表示，將把中方提供的口罩優先分配給環衛人員、農畜水產從業人員、市政府保安人員等。

據韓聯社報道，仁川市原計劃向中國15個友好城市捐贈24萬個口罩、2.1萬個防護鏡，但韓國國內爆發疫情後只好暫停捐贈。除了威海之外，仁川還向重慶捐贈3萬個口罩，向山東省和瀋陽市各捐贈2.5萬個口罩，共向中方捐贈10萬個口罩。

（綜合報道）