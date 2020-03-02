【新冠肺炎】馬雲回贈日本100萬個口罩：青山一道，同擔風雨

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，中國以外，韓國、日本、意大利等地均出現疫情大規模爆發。 馬雲公益基金會、阿里巴巴公益基金會宣布，捐贈100萬個口罩用於支持日本抗疫。馬雲表示，感謝日本之前的無私幫助，籌集一批防護服馬上送到中國防疫一線。這次回贈日本100萬個口罩，「青山一道，同擔風雨，相信一切都會盡快好起來！」

馬雲回贈日本100萬個口罩。（微博）

馬雲在微博中表示，過去一個月，從海外籌集防護物資到中國時，得到很多國家、很多朋友的無私幫助。在最急缺物資的時候，日本的二階俊博先生和很多日本朋友一起，籌集一批防護服馬上送到中國防疫一線，「感動，感謝，感恩！」

馬雲稱，現在局面在發生變化，「曾全力幫助過我們的朋友碰上了同樣的困難，日本的疫情現在也很嚴峻。這一切我們剛剛經歷過，所以我們知道最應該做什麼！這100萬隻口罩，感謝二階先生、蔣曉松先生幫忙分送到日本最需要的地方！」

馬雲續指，這次的困難也許比想像的要艱鉅很多，但是也教會很多東西，「什麼應該放棄，什麼值得珍重，什麼值得永遠銘記……青山一道，同擔風雨，相信一切都會盡快好起來！」

該批物資外包裝貼上詩詞「青山一道，同擔風雨」，表達風雨同舟之意。（微博）

馬雲個人微博上載的照片顯示，該批物資外包裝貼上詩詞「青山一道，同擔風雨」，有大家共同承擔、風雨同舟之意。

據了解，這批口罩已從浙江嘉興運抵上海，抵達日本後將經由日本一般社團法人日本醫療國際化機構名譽理事長二階俊博，轉交相應急需部門。