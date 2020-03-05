美眾院通過《台北法案》　大陸外交部批違反一中原則：堅決反對

美國眾議院當地時間周三（4日）以415票贊成、0票反對，一致表決通過《台北法案》，要求美國協助台灣鞏固邦交，參與國際組織並增強雙方經貿關係。 對此，中國大陸外交部外交部發言人趙立堅周四（5日）表示，有關法案嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背國際法和國際關係基本準則，中方對此堅決反對。 大陸國台辦發言人朱鳳蓮同日也回應稱，近期美國會再三操弄涉台議案，只會給中美關係製造更多麻煩，損害美國自身利益。

《台北法案》在2019年10月已獲參眾兩院通過，但參議院後來建議修改部分文本，包括移除鼓勵美台簽署自由貿易協定等的相關章節，改以較廣泛文字取代。（資料圖片）

據悉，《台北法案》要求華府強化台美夥伴關係，包括支持台灣鞏固邦交、與其他國家發展非正式夥伴關係，以及參與國際活動。法案又提及美國行政部門，對於嚴重傷害台灣安全或繁榮的國家，應在適當並符合美國外交政策利益下考慮改變與有關國家的經濟、安全及外交接觸。

趙立堅就事件在記者會上表示，一個中國原則是人心所向、大勢所趨，也是國際社會普遍共識。世界上已有180個國家同中國建交，美國早在40多年前就在一個中國原則基礎上同中國建交，現在卻阻撓其他主權國家同中國發展正常國家關係，這毫無道理，是逆時代潮流而動。

趙立堅強調，中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，遵守國際法和國際關係基本準則，採取切實舉措阻止有關議案通過成法，慎重妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，堅決反對美方以任何形式干涉中國內政和破壞一中原則。（資料圖片）

朱鳳蓮同日應詢表示，美國國會有關涉台議案公然阻撓其他國家同中國建交、助台拓展所謂「國際空間」，毫無道理，堅決反對美方以任何形式干涉中國內政、破壞一個中國原則和中美三個聯合公報。

朱鳳蓮指出，近期美國國會一而再、再而三操弄所謂涉台議案，只會在兩岸之間挑起更多事端，只會給中美關係製造更多麻煩，最終也會損害美自身利益。她又重申，民進黨當局總是試圖通過這種形式扶洋自重，其結果只會加劇兩岸關係的緊張與動盪，破壞台海地區的和平和穩定。

（綜合報道）