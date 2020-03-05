美通過台北法案　台灣外交部：表達最誠摯謝意

美國聯邦眾議院在3月4日下午以415票贊成、0票反對的壓倒性票數，表決通過台北法案（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，TAIPEI Act），強化台美夥伴關係，內容包括美國支持台灣鞏固15個邦交國、與其他國家發展非正式夥伴關係、參與國際活動、推動台美雙方經濟貿易談判等。

台外交部發言人歐江安表示，美國國會不分黨派，積極具體的行動協助台灣鞏固邦交，積極支持台灣參與國際社會，展現台美關係的緊密友好，台灣外交部表達最誠摯的謝意。

歐江安說，該法案重要內容包含支持台美進一步強化雙邊貿易及經濟關係，支持台灣參與國際組織，美國政府應採取作為支持台灣強化與印太地區及全球各國的正式外交關係及夥伴關係，對於強化與台灣關係或嚴重損害台灣安全、繁榮的國家，美國政府也應研議適當方式提升或改變美國與這些國家的關係。

歐江安表示，新型冠狀病毒肺炎肆虐，中國政府仍一再打壓台灣，限縮台灣國際參與的空間，將台灣排除在世界衛生組織（WHO）跟國際民航組織（ICAO）之外，種種作為已經引起台灣人民的反感跟憤怒，引起國際社會的關切，外交部將密切注意台北法案的後續發展，深化全方面的夥伴關係。