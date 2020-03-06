海歸博士孫大海出任海南省委秘書長　微博粉絲188萬

撰文：蘇子牧
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日前，微博擁有188萬粉絲的海南省委常委孫大海出任省委秘書長一職。
3月2日下午，據海南省接待辦公室發佈消息，省委常委、秘書長孫大海前往省接待辦走訪調研，詳細了解各處室業務工作情況，並通過視頻連線慰問堅守在接待一線的幹部職工。
此前任海南省委秘書長的是胡光輝，1959年8月生，2020年1月獲補選為海南省人大常委會副主任。
資料顯示，孫大海出生於1963年6月，湖北襄陽人，教授。16歲時考入中山大學化學專業，博士畢業後留校任教，1994年至1997年在美國留學。
回國後，孫大海加入廈門大學。2000年接受組織安排，擔任火炬高新區管委會主任助理。2003年，獲中組部、中宣部等聯合授予的「留學回國人員成就獎」。
2011年春節前夕，孫大海「北上」，履新天津濱海高新區管委會副主任，後出任濱海新區區委常委、市委黨校常務副校長等職。
在天津工作7年後，孫大海南下瓊州，就任省委副秘書長、省委深改辦常務副主任（正廳級），兼省委新聞發言人。2020年1月，升任省委常委。
據《北京日報》旗下公號「長安街知事」報道，孫大海還是一位微博「大V」，粉絲達188萬，其經常與粉絲互動。