【肺炎疫情】新冠肺炎會否每年出現？　鍾南山團隊專家解讀

「新冠肺炎很可能會像流感一樣，每年都與我們在一起。」日前，被譽為世界最知名「病毒獵手」的美國傳染病學專家利普金（Ian Lipkin）教授在接受採訪時談到，下一個冬天，它可能會再次回來。

據《人民日報》下屬的《健康時報》3月6日報道，對於新冠肺炎是否每年都會來的問題，中國工程院士鍾南山團隊成員、廣州醫科大學附屬第一醫院呼吸內科主任醫師程璘令教授進行了回應。

中國新冠肺炎疫情擴散已基本控制。（新華社）

「理論上是有這個可能性的。」程璘令教授表示，不過大家也不必過度惶恐，新型冠狀病毒疫苗已經開始研發，預計2020年年底之前很可能會投入市場，疫苗的出現能夠有效防控大規模疫情的發生。

程璘令說，相較於SARS病毒，新冠病毒的致死率其實更低，前者致死率高達9%至10%，後者致死率約為1.4%，因此，新冠病毒確實有長期存在的可能性。SARS病毒致病性強、致死率高，容易把宿主殺死，病毒自身也不容易長期存活。而新冠病毒致病性相對低，理論上講，是有可能轉成慢性疾病。

此外，在中國80%的患者為輕症患者，近期還發現了一些無症狀患者即攜帶病毒而沒有發病的患者。大部分人感染新型冠狀病毒後會產生抗體，新型冠狀病毒自身也可發生變異，毒力沒那麼強了，就與人類共生了。

程璘令認為，這些理論與現實依據都表明新冠病毒有可能像流感一樣長期存在，每年都會出現。

美國國家過敏和傳染病研究所公布病毒在電子顯微鏡下的圖像。圖中可見黃色的就是新型冠狀病毒。病毒由一名美國患者中分離出來，並在實驗室培養。（NIAID-RML）

明年新冠病毒還會大規模爆發嗎？「這種可能會較小。」程璘令指出，隨着疫苗的研製、疫情防控手段的升級，新冠肺炎會得到有效防控，明年冬天，大概率不會出現新冠肺炎大規模爆發的疫情，隨着氣候變暖，新冠病毒像SARS一樣消失也是有可能的。

中國工程院副院長、中國醫學科學院院長王辰在2月份接受採訪時也表示，17年前的SARS來得快走得也快，是傳播性和致病性都很強的疾病，對於這種病毒，是不容易在人間存活和持續傳播的。但新冠肺炎是有可能會轉成慢性的，像流感一樣長期在人間存在的疾病，「這種可能性是完全存在的，對此我們要做好準備。」

不過，也有專家認為現在下結論還為時尚早，新型冠狀病毒是否具有季節性特點還需進一步觀察。美國疾病控制和預防中心的南希·梅西奧尼耶（Nancy Messionnier）就表示，「我認為現在斷言這一點還為時過早」，這種病毒進入人們視線甚至還不足一年。

目前，中國疫情形勢趨於緩和。據中國衛健委最新數據，截至3月5日24時，中國全境新增確診病例143例，新增死亡病例30例，新增疑似病例102例。新增治癒出院病例1,681例，解除醫學觀察的密切接觸者5,457人，重症病例減少215例。