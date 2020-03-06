【新冠肺炎】湖北1月份已有逾3千名醫護染疫　4成在醫院感染

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，在一線的醫護人員不斷傳出受感染的消息。 國務院新聞辦公室周五（6日）在湖北武漢舉行新聞發布會，中央指導組成員、國務院副秘書長丁向陽透露，今年1月份及之前，湖北省已有超過3000名醫護人員被感染，其中4成是在醫院感染。

武漢市中心醫院2月7日凌晨宣布，被稱為新型冠狀疫情「吹哨人」的武漢醫生李文亮經過搶救後證實不治，終年34歲。（路透社）

丁向陽在記者會上說，「不可否認，在這次疫情發生的早期，主要是今年1月份及之前，湖北省有超過3000名醫護人員被感染，其中40%是在醫院感染，60%是在社區，均為湖北當地的醫務人員，而且大都是非傳染科的醫生。如果說原因的話，我覺得初期是大家對病毒的認識還不足，防控知識缺乏。在這次疫情防控中，也有多位醫務人員因為感染發病而獻出了寶貴的生命，這讓我們所有的人都為之惋惜和悲痛。」

他還透露，馳援湖北省的4萬多名醫護人員，到目前沒有感染報告。

對此，內媒《第一財經》報道，醫護感染聚集且高發於1月份及之前，而1月20日之前，有關新冠肺炎是否「人傳人」還停留在傳言狀態，這個關鍵信息的不透明，最終讓醫護人員沒有逃脫沙士（SARS）的覆轍。

報道稱，2003年在對抗沙士的醫療戰場上，醫護人員感染比例達20%，累計近千名醫護人員感染，其中沙士死亡人數中有三分之一是醫護人員。

一位曾參與沙士抗疫的一線醫護人員表示，2002年11月，廣東發現第一個沙士病例後，不久即出現了大量醫務人員感染，但醫院感染信息監控網在關鍵時刻，卻沒能把這些感染信息及時通報給其他醫療機構。面對突入其來的輸入性沙士感染，醫院感染管理機構和醫務人員由於無法及時準確地獲取這一新型傳染病的病原學、臨床特點、傳播方式和防治方法等信息，所以在防護上顯得束手無策，導致剛開始在預防和治療措施上有很大的盲目性。這是導致北京及其他省市眾多醫務人員感染的重要原因。

在醫院重症監護室，醫護人員對患者進行護理。（新華社）

而在這次新冠肺炎疫情期間，此前武漢官方也曾通報，截至1月16日並無醫護感染。北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任、新型冠狀病毒感染肺炎專家組成員王廣發1月份在接受採訪時說，自己在1月中旬去武漢參與疫情防控工作時，根據當時掌握的資料，沒有明確的證據顯示有人傳人。特別是醫務人員的感染。

1月11日，武漢市衛健委通報稱，「不明原因的病毒性肺炎」病原體初步判定為新型冠狀病毒。初步診斷有新型冠狀病毒感染的肺炎病例41宗。自今年1月3日以來未發現新發病例。未發現醫務人員感染，未發現明確的人傳人證據。

這41宗的數據一直維持到1月16日的相關通報中。直至1月20日，鍾南山院士首次披露武漢有14名醫護人員感染新型冠狀病毒。後來在2月14日國新辦新聞發布會上，國家衛健委副主任曾益新介紹，截至2月11日24時，全國共報告醫務人員確診病例1716例。

報道認為，後期馳援湖北的4萬多名醫護人員，在已知疫情的高風險之後，通過足夠的防護未被感染。