【新冠肺炎】6日全國新增確診99例　1月21日以來首次跌至兩位數

撰文：孫瀾
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新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續。據衛健委最新數據，3月6日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例99例，新增死亡病例28例（湖北28例），新增疑似病例99例。
據了解，這是單日新增確診數量1月21日（當日全國新增確診149例）以來首次進入兩位數區間。
當日新增治愈出院病例1678例，解除醫學觀察的密切接觸者4773人，重症病例減少248例。
截至3月6日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例22177例（其中重症病例5489例），累計治愈出院病例55404例，累計死亡病例3070例，累計報告確診病例80651例，現有疑似病例502例。累計追蹤到密切接觸者672458人，尚在醫學觀察的密切接觸者26730人。
全國單日新增確診病例數量在2月12日達到頂峰15152例，此後逐步下降。（百度疫情實時大數據報告）
湖北新增確診病例74例（武漢74例），新增治愈出院病例1502例（武漢1157例），新增死亡病例28例（武漢21例），現有確診病例21239例（武漢19011例），其中重症病例5359例（武漢5028例）。累計治愈出院病例43468例（武漢28511例），累計死亡病例2959例（武漢2349例），累計確診病例67666例（武漢49871例）。新增疑似病例47例（武漢46例），現有疑似病例301例（武漢256例）。
3月6日0－24時，新增報告境外輸入確診病例24例（甘肅17例，北京3例，上海3例，廣東1例）。截至3月6日24時，累計報告境外輸入確診病例60例。