【新冠肺炎．疫情】鑽石公主號有香港乘客不治　伊朗再增逾千個案

2019冠狀病毒病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在全球多國蔓延，韓國、伊朗、意大利、美國、日本等地疫情都有惡化趨勢，令人擔憂。本文繼續為您跟進全球各地疫情最新情況。

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重點報道：

日本（Japan）：日本政府宣布，停泊在日本橫濱的郵輪「鑽石公主號」再多一宗死亡個案，為一名香港男乘客，他在3月6日不幸離世。

日本國內3月7日新確診36宗病例，包括大阪10人、北海道8人、東京6人等，其中福島、群馬和廣島出現首宗確診感染者。

日本疫情持續，該國首相安倍晉三2月底宣布推出包括金援在內的措施，支持在職家長。圖為2月29日神奈川縣松田櫻花祭舉行期間，戴着口罩的遊人在賞花。（AP）

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伊朗（Iran）：當地官員3月7日公布，在過去24小時再增加逾千宗確診個案，累計達到5823宗，死亡個案增加21宗，累計145人去世。法爾斯通訊社3月7日報道，新當選議員拉赫巴爾（Fatemeh Rahbar）因染疫去世。

國營新聞網站《選擇》（Entekhab）主編（Mostafa Faghihi）3月5日在Twitter稱，外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）的高級顧問兼確定國家利益委員會（Expediency Council）成員薩德爾 （Mohammad Sadr）確診新冠肺炎。

伊朗副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar）確診感染新型冠狀病毒（AFP）

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美國（United States）：

美國佛羅里達州衛生局3月6日宣布，當地出現兩起新冠肺炎死亡病例並且他們此前都曾去過國外，而這是美國東海岸首次出現死亡病例。

截至目前美國累計確診病例已經超過330例，累計死亡病例16例。

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韓國（South Korea）：韓國3月7日下午公布，從3月7日凌晨0時至下午4時，新增274宗確診，全國累計個案增至7041宗。

韓國3月7日上午公布，從3月6日0時至3月7日0時，新增483宗確診個案，其中390宗來自大邱市，65宗來自慶尚北道。

疾病管理本部長鄭恩京之前在新聞發布會上指出，該國72%的個案都是群聚感染，28.3%是零星個案，正在調查這些患者的感染來源。此外在全國所有個案中，60%與新天地教有關。

▼▼韓國新天地教會大邱分支被指是導致國內疫情迅速蔓延的罪魁禍首，想了解更多，請點擊放大觀看：

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德國（Germany）：據德國科赫研究所（Robert Koch Institute）數據，德國自3月6日晚至3月7日，增加45宗確診個案。累計個案增至684宗。

巴勒斯坦（Palestine）：巴勒斯坦衞生部3月7日公布，國內確診個案增至16宗。巴勒斯坦就疫情採取緊急預防措施，西岸城市伯利恆（Bethlehem）所有教育機構和培訓中心，以及包括聖誕教堂（Church of the Nativity）在內的所有清真寺和教堂均關閉14天，同時取消所有工作坊、會議、社交和體育活動。

西班牙（Spain）：西班牙衛生部門3月7日公布，該國確診個案增至441宗，死亡個案累計8宗。

越南（Vietnam）：越南衞生部3月7日宣布，該國新增3宗確診個案，累計個案增至20宗。其中一宗個案的患者27歲，曾到過韓國大邱市，並在3月4日回越南。

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英國（United Kingdom）：英國3月6日公布新增47宗確診個案，累計升至163宗。英格蘭首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）確診新增1宗死亡個案，累計增至2宗。英國航空同日宣布，有兩名員工確診，他們是負責處理行李的工作。

吉爾吉斯（Kyrgyzstan）：外交部副部長阿布德拉赫曼諾夫（Nurlan Abdrakhmanov）2月28日表示，一名滯留日本的吉爾吉斯公民確診新型冠狀病毒肺炎，他將在當地醫院接受治療直到痊癒。這名患者是鑽石公主號一名船組人員。吉爾吉斯境內目前尚未出現武漢肺炎的確診病例。

意大利（Italy）：民防局3月6日表示，全國確診病例從前一日的3,858宗增至4,636宗，死亡病例增加49宗至197宗。另外有523人已經痊癒。

大部份個案集中於重災的北部地區。意大利的疫情最早在1月31日出現，來自兩個乘郵輪的中國旅客。然而在平靜一段時間後，確診個案開始暴增，疫情也從北部的重災區蔓延到南部的西西里島（Sicily）。

意大利出現疫情，而且持續對外「輸出」，嚇怕不少旅客。圖為2月29日威尼斯貢多拉船夫在沒有客人登船之際使用手機。（AP）

尼羅河郵輪：

世界衛生組織和埃及衛生部3月6日發聲明指，尼羅河（Nile）一艘名為「River. A」的郵輪上有12人確診。郵輪原計劃從阿斯旺（Aswan）前往上游的盧克索（Luxor）。據指，早前一名台裔美國女子返國後確診，相信為病毒來源。

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多國出現首例確診：

波斯尼亞和黑塞哥維那（Bosnia and Herzegovina）：波斯尼亞3月5日確診首兩宗個案。患者為一名中年男子和其子，父親曾到意大利。

喀麥隆（Cameroon）：喀麥隆3月6日出現首宗確診個案。患者為58歲法國公民，2月24日抵達喀麥隆。據指，患者的女伴其後亦確診。

哥倫比亞（Colombia）：哥倫比亞3月6日出現首宗確診個案。患者為19歲學生，2月26日從意大利米蘭返國。

哥斯達黎加（Costa Rica）：政府3月6日確診首宗個案，為中美洲首宗個案。患者為來自美國的49歲女子。

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秘魯（Peru）：秘魯3月6日確診首宗病例。患者為25歲男子，曾到西班牙、法國和捷克。

波蘭（Poland ）：波蘭衞生部長烏卡什（Lukasz Szumowski）3月4日表示，該國確診首宗感染個案。患者曾到過德國，並不是高風險群組，目前情況良好。

斯洛伐克（Slovakia）：斯洛伐克3月6日確診首宗病例。患者為52歲男子，無外遊紀錄，但兒子曾到意大利威尼斯。

斯洛文尼亞（Slovenia）：斯洛文尼亞3月4日確診首宗病例。患者從摩洛哥經意大利前往斯洛文尼亞。

南非（South Africa）：南非3月5日確診首宗病例。患者為38歲男子，3月1日與妻子從意大利返國。

多哥（Togo）：多哥3月6日確診首宗病例。患者為42歲女子，曾在2月底至3月初到訪貝寧、德國、法國和土耳其。

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其他國家或地區：

阿富汗（Afghanistan）：阿富汗公共衛生部2月24日公布，在當地西部的赫拉特省（Herat）確診首宗個案，是3名疑似患者中其中1人。

阿爾及利亞（Algeria）：阿爾及利亞3月4日新增9宗確診個案。全國累計有17宗確診個案，患者包括1名意大利人和16名來自同一家庭的阿爾及利亞人。

阿根廷（Argentina）：阿根廷3月6日確診個案增至8宗，全部患者曾到訪歐洲，年齡介乎23至72歲。

亞美尼亞（Armenia）：亞美尼亞3月1日出現首宗感染新型冠狀病毒個案，29歲患者2月28日從伊朗回國。

澳洲（Australia）：墨爾本（Melbourne）一名醫生3月6日確診新型冠狀病毒肺炎。這名醫生2月29日從美國舊金山乘搭聯合航空公司的UA0060航班回到墨爾本，3月2日至6日於診所接診約70名病人。這些病人和診所員工目前全部都被要求在家自我隔離14天。

澳洲一名16歲男子在3月5日晚確診新型冠狀病毒肺炎。該國截止目前有60宗確診個案，2人死亡。

澳洲3月3日確診第34宗個案。患者為20歲中國學生，2月23日抵達澳洲布里斯班（Brisbane）前曾飛往杜拜「自我隔離」最少14日，到埗後2日感到不適。全國累計有34宗確診個案，其中10宗來自昆士蘭省（Queensland）。

澳洲3月1日出現首宗新型冠狀病毒死亡個案。患者是一名78歲老翁，他是早前「鑽石公主號」郵輪上的乘客，1日在珀斯（Perth）一家醫院病逝。

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奧地利（Austria）：奧地利3月3日新增6宗確診病例，累計有24宗確診病例，其中14宗來自首都維也納，2宗來自薩爾茨堡（Salzburg）。

阿塞拜疆（Azerbaijan）：阿塞拜疆2月28日出現首宗確診個案。患者為俄羅斯公民，從伊朗抵達阿塞拜疆。

巴林（Bahrain）：巴林3月2日宣布新增多2宗確診個案，分別為沙特和巴林公民，均曾到訪伊朗。全國累計個案增至49宗。

白羅斯（Belarus）：白羅斯2月27日出現首宗確診個案。當地衞生部公布，一名伊朗裔公民確診感染，患者是來自伊朗的學生。

比利時（Belgium）：衛生部3月4日公布新增10宗確診個案，其中9人最近從意大利北部回國。全國累計23宗確診個案。歐盟機構有2名員工確診。

不丹（Bhutan）：該國3月6日證實，境內出現首宗新型冠狀病毒確診個案。

巴西（Brazil）：衞生部3月6日證實，該國的確診個案增至13宗。

巴西3月5日新增5宗確診個案，包括首宗國內感染個案。全國累計8宗確診個案。

圖為美國華盛頓州科克蘭一個看護設施有逾50有徵狀並需接受檢測後，一名職員2月29日以白布遮掩被送上擔架床的人。（AP）

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柬埔寨（Cambodia）：該國1月27日確診其境內第一宗確診個案。衞生部長曼本亨（ Mam Bunheng）27日表示，病人是一名身在港口城市西哈努克城（Sihanoukville）的60歲中國男公民。

加拿大（Canada）：該國3月5日宣布，境內發現首宗社區傳播病例。加拿大方稱患者卑詩省的一名女子，最近沒有外遊，也未與其他確診者有過接觸。

加拿大安大略省3月3日新增2宗確診個案，全國累計有30宗，其中20宗來自安大略省，另外9宗來自卑詩省，1宗來自魁北克省。

智利（Chile）：智利3月3日出現首宗確診個案。患者為33歲男子，來自塔爾卡（Talca）。

克羅地亞（Croatia）：克羅地亞3月2日新增1宗確診個案，全國累計有8宗，其中5宗來自里耶卡（Rijeka），另外3宗來自首都薩格勒布（Zagreb）。

捷克（Czech Republic）：捷克3月1日首次確診的病例多達3宗，所有患者都曾去過意大利北部。3名患者分別是2名捷克人及1名在意大利米蘭（Milan）讀書的美國學生，他們都出現輕微症狀。

丹麥（Denmark）：丹麥3月3日新增2宗確診病例，累計增至6宗。2名新增患者均為丹麥人，曾到意大利北部。丹麥2月27日出現首宗確診個案，為一名近期曾到意大利北部滑雪的男子。

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多明尼加共和國（Dominican Republic）：多明尼加共和國3月1日公布首宗確診個案。患者是一名62歲的意大利遊客。

埃及（Egypt）：埃及3月5日確診第3宗個案。患者為埃及公民，曾到塞爾維亞，並在法國逗留12小時轉乘交通工具返國。

厄瓜多爾（Ecuador）：南美洲國家厄瓜多爾2月29日公布首宗確診個案，患者是一名旅居西班牙的年長厄瓜多爾女性，她2月14日從馬德里乘搭直航班機返抵厄瓜多天爾時，未出現任何症狀，但不久後身體不適並前往醫院就診，被診斷出感染新型冠狀病毒。

愛沙尼亞（Estonia）：愛沙尼亞2月27日宣布，當地出現首宗確診病例。

芬蘭（Finland）：芬蘭3月1日新增2宗確診個案。全國累計有5宗確診個案。

伊朗成為另一個位於中東的疫情「輸出國」，3月1日確診病例更直逼1000。圖為伊朗德黑蘭兩名女子2月29日走在街上。（AP）

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法國（France）：衛生部官員薩洛蒙（Jerome Salomon）3月6日公布新增190宗確診個案，累計增至613宗，其中38人病情嚴重。死亡個案維持9宗。國民議會3月5日證實1名議員確診入院。

格魯吉亞（Georgia）：格魯吉亞2月28日確診第2宗個案。患者為格魯吉亞女子，曾前往意大利。格魯吉亞2月26日確診首宗個案。患者為格魯吉亞公民，曾前往伊朗，乘坐小巴越過接壤阿塞拜疆的邊境後隨即被送往醫院。

希臘（Greece）：希臘3月4日新增1宗確診個案，全國累計增至8宗。

匈牙利（Hungary）：匈牙利3月5日新增1宗確診個案。患者為匈牙利男子，2月29日從意大利米蘭返國。匈牙利3月4日確診首兩名患者都是伊朗學生，新年期間曾返回伊朗。

冰島（Iceland）：冰島3月3日新增7個確診個案，累計確診個案16宗，其中12人經意大利北部返國，另外4人經德國慕尼黑返國。

印度（India）：印度衞生部3月4日表示，當地有一個來自意大利的旅行團出現多宗確診個案，包括16名意大利人及1名印度司機染病，令印度累計個案增至28宗。

該意大利旅行團共有21人，上月抵達德里（Delhi）並到過拉賈斯坦邦（Rajasthan），但其中一名69歲的男子3月2日確診染病，其妻子3日亦確診感染，其餘團友3日獲送往德里的隔離設施，並接受檢測，結果再多14人確診，另外，接載旅行團的印度司機也證實感染新病毒。

印尼（Indonesia）：印尼3月2日首次宣布有2宗確診個案，2名患者分別是一對64歲和31歲的母女，兩人曾經與一名居住馬來西亞的日本人接觸。母女已經入住雅加達一間醫院接受治療。

伊拉克（Iraq）：伊拉克3月6日新增8宗確診個案。另外新增1宗死亡個案，累計增至3宗。

愛爾蘭（Ireland）：愛爾蘭3月5日新增7宗確診個案，包括首宗社區傳播個案。全國累計13宗確診個案。

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以色列（Israel）：以色列2月28日新增4宗確診個案，包括郵輪「鑽石公主號」的乘客。早前有2名來自郵輪「鑽石公主號」的乘客確診，全國累計有7宗確診個案。

約旦（Jordan）：約旦3月2日出現首宗確診個案。患者為約旦人，約兩周前從意大利乘坐飛機返國。

科威特（Kuwait）：衛生官員2月29日指出，該國在過去24小時沒有新增個案。其他確診個案中的患者情況穩定。政府建議該國公民避免出國。

衞生部官員指該國2月28日有確認2宗確診個案，累計確診個案增至45宗。官員稱其中一個個案是曾往伊朗，另一個是受曾往伊朗人士感染。

拉脫維亞（Latvia）：拉脫維亞3月2日出現首宗確診個案。

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黎巴嫩（Lebanon）：黎巴嫩2月29日再多3宗個案，3名患者曾與國內其他確診患者接觸。全國至今累計7宗病例。

立陶宛（Lithuania）：立陶宛2月28日出現首宗確診個案。患者是一名女子，曾到意大利北部城市維羅納（Verona）旅遊，並在本周回國。

盧森堡（Luxembourg）：盧森堡衛生部2月29日公布，當地出現首宗確診個案，40多歲男患者上周初從意大利返國。

馬來西亞（Malaysia）：馬來西亞衞生部3月4日公布，該國新增14宗確診個案，累計確診增至50宗。

墨西哥（Mexico）：墨西哥2月28日公布，國內有3個確診個案。墨西哥成為第2個有人染病的拉丁美洲國家。3名患者是彼此認識，最近曾往義大利。衛生官員稱暫未有證據顯示該國出現人傳人的情況。

摩納哥（Monaco）：摩納哥2月28日確診首宗病例。

摩洛哥（Morocco）：摩洛哥3月2日出現首宗確診病例，患者為居於意大利的摩洛哥男子。

尼泊爾（Nepal）：該國稱1月24日一名來自中國武漢的32歲男子，被檢測出對病毒呈陽反應。這名病人在接受隔離、接受醫治並痊癒後，已經出院。

荷蘭（Netherlands）：國家公共衞生與環境研究所（RIVM）3月6日表示，該國當日新增46宗確診個案，全國累計128宗確診個案。

荷蘭3月6日公布當地出現首宗染疫死亡個案，患者為一名86歲荷蘭籍老翁，他在城市鹿特丹（Rotterdam）的醫院身亡，目前官員仍未知悉他感染新型病毒的途徑。當地有累計82宗確診個案。

新西蘭（New Zealand）：衛生部3月7日證實，該國出現確診第5宗新冠肺炎病例。現年四十多歲的女患者是該國第3名確診患者的伴侶，他們的家人2月23日從伊朗返國。她目前正在家中自我隔離。

新西蘭2月28日出現首宗確診個案。患者是60多歲的新西蘭公民，曾到伊朗旅行，並在26日日經印尼峇里島回國。

尼日利亞（Nigeria）：尼日利亞衞生部2月28日表示，該國出現首宗確診個案。患者是在拉各斯州（也是首都拉各斯所在地）確診感染，他是在尼日利亞工作的意大利公民，2月25日從米蘭回尼日利亞。

北馬其頓（North Macedonia）：北馬其頓2月26日確診首宗個案。患者曾前往意大利。

挪威（Norway）：挪威3月4日新增23宗確診個案，全部均是境外輸入個案，爆發點奧斯陸大學醫院（Oslo University Hospital）眼科診所再無新增個案。全國累計有56宗確診個案。

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阿曼（Oman）：阿曼2月27日新增1例確診病例。患者去過伊朗。全國累計有6宗確診個案。

巴基斯坦（Pakistan）：巴基斯坦3月3日新增1宗確診個案。吉奧新聞電視台（Geo）報道，患者為45歲女子，數日前從伊朗抵達。全國累計有5宗確診個案。

菲律賓（Philippines）：菲律賓2月5日再確診一宗感染武漢新型冠狀病毒的個案，累積個案增至3宗。該國衞生部2月2日証實，一名44歲中國男子在菲律賓確診感染武漢肺炎，2月1日因病死亡。這是菲律賓第二宗確診個案，亦是中國境外首宗死亡個案。

葡萄牙（Portugal）：葡萄牙3月2日首次出現確診病例，兩名患者都是男性，其中一人曾到意大利，另一人就剛從西班牙返國。兩人正在波圖的醫院治療。

卡塔爾（Qatar）：卡塔爾2月29日出現首宗確診病例，患者是一名36歲卡塔爾公民，最近從伊朗回國。

羅馬尼亞（Romania）：衛生部長科斯塔凱（Victor Costache）2月26日宣布確診首宗新型冠狀病毒肺炎個案。患者來自南部戈爾日縣（Gorj），曾與一名月內抵達羅馬尼亞的意大利公民有直接接觸。

俄羅斯（Russia）：俄羅斯3月6日新增6宗確診個案，其中5宗來自莫斯科，累計增至13宗。

沙特阿拉伯（Saudi Arabia）：沙特3月2日出現首宗確診病例。患者為沙特人，從伊朗經巴林返國。

塞內加爾（Senegal）：塞內加爾3月3日新增1宗確診個案。患者為80歲男子，2月29日從巴黎市郊薩塞勒（Sarcelles）抵達塞內加爾，3月2日求醫。塞內加爾3月2日出現首宗確診病例，連同繼尼日利亞確診的首宗病例，撒哈拉以南非洲地區累計有3宗個案。

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新加坡（Singapore）：新加坡3月6日新增13宗確診個案，創下單日新高，總數增至130宗。新增的13宗個案內，有9宗與一場私人晚宴有關，另有一名確診者是新加坡航空的新加坡籍機組人員，上月曾到南非和法國。

斯里蘭卡（Sri Lanka）：1月27日確認該國出現第一個確診個案。病人是來自湖北省的43歲中國女遊客。

瑞典：（Sweden）：斯德哥爾摩地區3月6日新增21宗確診個案。全國累計136宗確診個案。

瑞士（Switzerland）：瑞士3月6日確診個案增至210宗。3月5日出現首宗死亡個案。死者是74歲的婦人，原本患有慢性疾病，被視為感染「武漢肺炎」的「高風險」族群。

泰國（Thailand）：泰國3月2日再多1宗確診個案，累計病例升至43宗。患者是一名22歲女子，曾與一名已經確診、負責接載外國遊客的泰國司機共事。當地目前有31人已經痊癒，11人仍然留院。

泰國3月1日首次出現死亡個案，死者是一名35歲男子，他同時患有登革熱。泰國迄今有30名患者已痊癒，尚有11人仍然留院。

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突尼斯（Tunisia）：3月2日出現首宗確診個案，病人是一名突斯尼男子。

烏克蘭（Ukraine）：3月3日公布第一宗確診個案。患者2月26日在烏克蘭切爾諾夫策州（Chernivtsi）入院。他之前從意大利到羅馬尼亞，再轉往烏克蘭。他目前情況穩定。

阿聯酋（United Arab Emirates）：阿聯酋3月6日新增15宗確診個案，累計增至45宗。目前已經有7人出院。

梵蒂岡（Vatican）：梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）3月6日表示，當地出現首宗感染新型冠狀病毒的確診個案，為一名到訪當地診所的病人，該人在3月5日確診。涉事診所已經暫停門診服務，以便徹底消毒。