【外國人永居條例】司法部、移民管理局：深入研究，不會倉促推出

中國司法部上月27日發布《中華人民共和國外國人永久居留管理條例（徵求意見稿）》（下稱《條例》），引發強烈反彈，許多網民不滿該條例優待外國人，降低了外國人進入中國的門檻。 就《條例》引起的爭議，司法部近日與國家移民管理局聯合召開座談會，表示將對公眾所提的意見建議，認真深入予以研究，在在充分吸納公眾意見和進一步修改完善之前，不會倉促出台該《條例》。

中國改革開放以來有大批為外國人湧入，廣州據稱非法移民達到30萬。（多維新聞網）

司法部周六（7日）公布的消息顯示，部分企事業單位人員、社區幹部、居民和專家學者應邀參加會議，對上述管理條例的徵求意見稿「進行深入討論，發表意見建議」。與會人員認為，通過賦予外國人永久居留資格吸引人才、專業人士和域外資本參與本國建設，是許多國家在發展進程中的普遍做法，中國有必要在現行制度和實踐的基礎上制訂外國人永久居留管理條例。

與會人員建議結合中國國情以及國際有益做法，進一步評估論證，完善優化相關制度設計，使申請永久居留的資格、條件和程序更周延、更嚴密。

對此，司法部有關負責人表示，《條例》目前尚處於向社會徵求意見階段，將對公眾所提的意見建議，認真深入予以研究。《條例》在充分吸納公眾意見、進一步修改完善之前不會倉促出台。

國家移民管理局有關負責人則表示，在依法保護廣大中外出入境人員合法權益的同時，將進一步強化對非法入境、非法滯留人員檢查、遣返力度，依法嚴肅查處相關違法犯罪活動，維護正常的出入境秩序。

2月27日，《外國人永久居留管理條例》徵求意見稿在司法部官網上公示後，引起軒然大波，特別是在新浪微博上，針對該新聞的熱搜下面幾乎都是反對聲音。內地民眾之所以反對，很大程度上是反對外國人來中國擁有的一些特權，即外國人可能所獲得的超國民待遇，害怕《條例》又一次為外國人士大開「特權」之門。