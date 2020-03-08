【新冠肺炎】內地新增44例　武漢以外僅新增3例皆為境外輸入

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新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，據國家衛健委網站，昨日（7日）內地新增確診病例44例，新增死亡病例27例，新增疑似病例84例。

值得注意的是，武漢以外地區新增確診病例僅3例，均為境外輸入。

湖北省中醫院新冠肺炎出院患者康復門診近日掛牌，主要為新冠肺炎出院患者提供恢復期治療與康復指導。 (中新社)

昨日新增治癒出院病例1661例，解除醫學觀察的密切接觸者4021人，重症病例減少225例。

截至3月7日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例20533例（其中重症病例5264例），累計治癒出院病例57065例，累計死亡病例3097例，累計報告確診病例80695例，現有疑似病例458例。

湖北新增確診病例41例（武漢41例），新增治癒出院病例1543例（武漢1259例），新增死亡病例27例（武漢21例），現有確診病例19710例（武漢17772例），其中重症病例5140例（武漢4850例）。累計治癒出院病例45011例（武漢29770例），累計死亡病例2986例（武漢2370例），累計確診病例67707例（武漢49912例）。

昨日新增報告境外輸入確診病例3例（北京2例，甘肅1例）。截至3月7日24時，累計報告境外輸入確診病例63例。

（國家衛健委）

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