【新冠肺炎】偷口罩轉售前線義工　浙江婦好心做壞事被判刑7個月

浙江溫州總會義工分會在周五（6日）確認，副會長兼秘書長，同時是溫州海匯敬老助老義工隊負責人的王麗，在上月5日至7日共偷走一個基金會免費發放的9500個口罩，並將部分轉售。王麗目前已被撤職。 王麗在鹿城法院被以盜竊罪判處有期徒刑7個月，並處罰金3000元（人民幣．上同）。

分會相關負責人指，整件事是王麗的王麗個人行為。義工分會在獲悉事件後，已立即對其作出撤職處理。負責人又稱，義工分會只是掛靠在慈善總會下的一個分會，由一些自發做義工的人員組成，王麗並非溫州慈善總會體制內人員，也不從慈善總會拿工資。

王麗（左二）在溫州因熱心公益而聞名。（微博）

負責人表示，王麗所偷走的口罩，原本是由王麗以個人名義捐贈給浙江安福利生慈善基金會。王麗其後得知有一個公益組織急需口罩分發給前線抗疫人員，就將已捐贈的口罩轉售予對方，同時又希望用所得再購入一批口罩還給基金會。該批一次性口罩共有9500個，經鑑定後每個價值1.9元，共計總值18050元。王麗將其中5000個及2000個口罩，分別以1.4萬元以及5600元的價格轉售，其他口罩則再另外送給其他人。

王麗的庭審中則強調，大部分口罩是轉售給諸暨市一個義工服務中心負責人，當時其在前線抗疫但已無口罩。另一部分口罩則轉售予一名社區義工，以支持社區義工活動。王麗稱，盜竊口罩後轉售，對象都是急需口罩等物資的抗疫前線人員，且剩下的口罩亦是免費贈送給各個社區、福利院等急需防疫物資的單位，沒有私自藏匿，也沒有高價銷售，更沒有倒賣給第三方，攪亂整體的物資防疫市場。

此外，王麗經公安人員電話通知後有主動到案接受調查，並安排朋友代為賠償基金會一萬個一次性口罩和3480元，以獲得基金會的諒解。

王麗被捕後安排朋友代為賠償基金會一萬個一次性口罩和3480元，以獲得基金會的諒解。（鹿城區檢察院）

值得一提是，王麗在當地因熱心公益而聞名，曾任溫州市誌願者協會副秘書長、溫州市慈善總會義工分會副會長、溫州海匯敬老助老公益發展中心理事長等職務。王麗更曾於2018年8月，經群眾推薦、基層遴選、網絡投票和評委會綜合審議後，入圍當月的「溫州好人榜」，並於同年10月獲選為「浙江好人榜」之一。

（綜合報道）