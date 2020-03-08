【新冠肺炎】火神山建設者回鄉被收「隔離費」惹議　副鎮長免職

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續。在重災區武漢，當地在1月底疫情大爆發之際，動工建設「火神山醫院」和「雷神山醫院」，收治重症病人。 然而，湖北省黃岡市浠水縣洗馬鎮兩名武漢「火神山醫院」的建設者，回鄉後被集中隔離，遭收取4200元（人民幣，下同）的「隔離費用」，在內地網絡引起爭議。官方事後回應事件，稱工作中存在不足，已退費道歉，並將涉事副鎮長免職。

在重災區武漢，當地在1月底疫情大爆發之際，動工建設「火神山醫院」和「雷神山醫院」，收治重症病人。（中新社）

湖北洗馬鎮兩名火神山醫院建設者早前發帖稱，回鄉後被集中隔離，並遭鎮政府收取4200元「隔離費」。其中，王姓的當事人稱，他身上沒錢，就由另一名姓岑的當事人代付。他多次向鎮幹部反映稱，他是火神山援建者，黃岡市新冠肺炎疫情防控工作指揮部說可以不交「隔離費」，但鎮幹部卻表示他必須繳交。

事件在內地網絡引起爭議。浠水縣委、縣政府事後表示，高度重視事件，並成立聯合調查組調查。

火神山建設者回鄉被收4200元的「隔離費」。（微博）

聯合調查組昨日（7日）發出情況通報稱，經調查，洗馬鎮政府代收勞務公司隔離費用的情況屬實，行為是錯誤的，反映執行疫情防控政策不嚴、作風不實，深感自責和愧疚。該筆代收費用已於3月7日上午退還勞務公司，並向當事人道歉。

調查組又指，經縣委研究決定，對洗馬鎮負責隔離點工作的黨委委員、副鎮長馬金安給予免職處理。將深刻汲取此次事件的教訓，舉一反三，進一步查找工作中存在的短板和不足。