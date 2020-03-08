【新冠肺炎】台灣否認引發埃及郵輪疫情　拒公開院內感染醫院名稱

日前埃及尼羅河郵輪上爆發新冠肺炎疫情，緣於有曾登上郵輪的台裔美國遊客返回台灣後，對病毒檢測呈陽性反應（台灣第39位染疫者），當局決定為郵輪上所有人員進行檢疫。迄今已有45人確認感染。埃及懷疑這名台灣籍遊客乃感染源。

曾搭載過台灣新冠肺炎感染者案39病患的埃及郵輪，迄今已有45人確認感染。（AP）

曾於3月6日反指最早發病的埃及籍導遊才是感染源的台灣疫情指揮中心，於今天（8日）的記者會上重申此說法。台灣大學醫學院教授葉秀慧聲稱，根據案39病毒檢體的基因分析，「屬於歐洲病毒分支…主要是來自意大利，還有英國、德國、然後盧森堡，甚至芬蘭」。「有趣的是，有三個（病毒基因）序列是非歐洲國家，是來自墨西哥、巴西。它們都有共同的意大利旅遊史」。

台灣檢驗專家葉秀慧8日表示，案39病毒基因體定序與台灣病毒序列差距頗大，而與歐洲及義大利等病毒同枝，可研判案39病毒不是來自台灣，而是在埃及受到歐洲的病毒株感染。（中央社）

葉秀慧指出：「這個病例（案39）不是來自台灣的感染，她應該是在埃及受到歐洲病毒株的感染，然後回到台灣才發病。所以科學告訴我們，感染源到底是誰，絕對不是我們台灣的這位旅客」。台衛生福利部部長陳時中還強調，「我們只想跟國際釐清，避免被人家污名化」。

此外，自從台灣於2020年2月29日曝光北部某醫院，爆發院內感染新冠肺炎疫情後，台灣疫情指揮中心先於3月6日公布新增第45例確診病患，乃曾與院內感染中的案34患者同病房、不同病室之50餘歲婦女，目前收治於負壓隔離病房。接着疫情指揮中心於3月7日舉行記者會，介紹相關病患的診治情況。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳于記者會後透露，案34患者目前病情嚴重，醫療團隊正致力搶救。

張上淳稱案34患者原本就有心臟血管問題，亦有過心肌梗塞，如今因心臟衰竭住院，加上新冠肺炎病毒感染，令心臟衰竭更惡化，而這又使肺炎更難以治癒。不過3月8日張上淳又表示，在醫護人員的全力救治下，目前還在加護病房內的案34、案27與病情最嚴重的案24等三位患者，「他們的情況其實維持穩定，或甚至是有改善的狀況」，「整體而言，還有三位在加護病房當中，可是並沒有到病危的程度，都是維持穩定甚至是進步，特別是在肺炎的部分，三位基本上都是在進步當中」。但案34引發院醫院群聚感染、是否公布醫院名稱的爭議，陳時中明快地答覆記者稱：「當然不會（公布）」。

台衛生福利部部長陳時中，拒絕公開爆發院內感染醫院的名稱。（洪嘉徽／多維新聞網）

至於日前赴台演出並確診感染的澳洲音樂家，台疫情指揮中心於3月8日下午的記者會上，介紹稱渠在台接觸人數目前共有420位，居家隔離者147位，自主健康管理者271位，另有2位已經出境；採檢的10位接觸者內有4位為陰性，且仍有27位有待採檢。

現場有記者質問為何台灣政府日前不肯公開該音樂家姓名，僅公布指揮樂團表演之場次。陳時中則答道：「在很明確知道他接觸到的人的情況下，其實要特別念這個名字，沒有它那個必要性，你都可以查得到、大家都可以查得到，沒有必要去特別把他點出來」。

另有記者提問該曾密切接觸過該澳洲音樂家的人員，可能又接觸過政府官員或企業家等群體，且澳籍音樂家在台期間也曾前往診所就醫，因此是否將擴大小區篩檢？台疾病管制署署長周志浩答稱，如果接觸密切的話自然會採檢，有些採檢者若出現症狀也會通報請其至醫院，但假如沒有症狀的話，「接觸者的接觸者，一般而言我們覺得不需要太焦心」。張上淳則強調，希望居家隔離者即使沒症狀或沒被採檢，也應與家人保持適當距離。