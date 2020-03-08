【新冠肺炎】以血清提煉病毒抗體　深圳首宗使用血漿治癒者出院

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續。在深圳，今日（8日）再有1位危重症患者治癒出院，為當地首次使用康復者血漿治療後治癒出院的病例。

深圳市第三人民醫院副院長王召欽認為，通過康復患者恢復期血清提煉的病毒抗體，不受血型限制，可以給所有病人使用，這大大提高了病患治癒機率。（深圳特區報）

《深圳特區報》報道，該患者於1月22號入住深圳市第三人民醫院，入院時病情較輕，但之後病情逐漸加重。2月1日，患者被轉入危重症病房治療。

深圳市第三人民醫院的醫生表示，由於該患者年齡較大，又存在基礎疾病，在危重症監護期間，病人病情曾出現反複變化。院方採取一系列措施積極施救，其中包括首次使用新冠肺炎康復者的血漿救治。這名患者使用血漿後，恢復得比較好，2月12號轉出了危重症病房。 轉入普通病房後病人病情出現反復，但總體向好。經過近段時間的治療，患者於今天（8日）順利出院。

非典、禽流感已有成功救治經驗

該院副院長王召欽介紹，在抗擊非典、禽流感時期，已有使用康復患者恢復期血漿成功救治的經驗，因此院方很早就開始進行恢復血漿治療的研究。

他介紹，除使用中西醫結合治理外，該院還積極採取包括新冠肺炎康復者血漿、抗體等新型治療手段。通過康復患者恢復期血清提煉的病毒抗體，不受血型限制，可以給所有病人使用，這大大提高了病患治癒機率。

據了解，深圳市第三人民醫院位於深圳市龍崗區李朗布瀾路，始建於1985年，是由深圳市政府創辦的一所以傳染病為特色的現代化綜合醫院，也是負責收治深圳市所有新型冠狀病毒感染確診病例的指定醫院。截止3月7日，該院共收治419宗新冠肺炎感染者，目前在院治療人數還剩48人。