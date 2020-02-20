【武漢肺炎】「深圳版小湯山」醫院主體結構已基本完成

新型冠狀病毒肺炎疫情持續。近日，深圳市官方宣布第三人民醫院二期工程加快建設，建成後可以新增1000張床位，被稱為「深圳版小湯山」。 據《深圳商報》報道，經過10多天的緊張建設，該工程主體結構已基本完成，已經在進行綠化工作，預計不久將可投入使用。

深圳市第三人民醫院（南方科技大學第二附屬醫院）是目前負責收治深圳市所有新型冠狀病毒感染確診病例的指定醫院。（網上圖片）

據了解，為滿足收治病人的需求，深圳市第三人民醫院二期工程在2月初啟動項目建設，建築面積預計將超過6萬平方米，短時間內將增加1000張床位。

最新空拍照片和短片顯示，施工現場有20多台吊機在進行吊裝，許多戴口罩的工人在工地上不斷穿梭，呈中軸對稱的魚骨狀布局。有專家介紹，該工程結構具備標準化、模塊化的特點，可以根據需要可以不斷延伸。

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據深圳市衛健委資料顯示，深圳市三醫院參加疫情防控的醫生超過240人、護士超過310人，基本可滿足正常運轉，深圳市衛健委還調集全市各大醫院重症醫學科專家和業務骨幹23人支援市三醫院。

報道指，該院二期建成後，將增加1000張床位，兩期合共能夠提供約2100張床位，接近武漢火神山、雷神山醫院的2300張。

↓↓ 按圖看2月初施工伊始情況 ↓↓

據廣東省衛健委官方消息，廣東省19日當天新增確診病例1宗（東莞市1宗），省內其他地區都沒有新增確診病例。這也是深圳市繼18日首度報告單日確診病例零新增以來，連續第2日報告零新增。

另外，遼寧、福建、山西、上海、江蘇、貴州、寧夏、內蒙古、青海等多地新增確診病例為零。雲南19日則出現該省首宗死亡病例。

（綜合報道）