【泉州欣佳酒店倒塌】傷者講述生死兩秒：人突然騰空周圍一片漆黑

3月7日晚上7時左右，福建泉州鯉城區南環路的欣佳酒店突然倒塌，而該酒店事前已被作為新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）醫學觀察點，用以集中隔離觀察從省外來當地人士。 根據附近的監控顯示，酒店樓體坍塌時速度極快，大約兩秒左右，周邊便揚起大量灰塵。有傷者憶述，當時正在酒店，人突然騰空，周圍一片漆黑，感覺自己撞到了床上，身體已被東西壓著。

事件中的傷者陳先生表示，事發當時正在酒店，剛洗完澡並裹著浴巾，正準備吃東西。突然之間，人騰空且酒店的燈全滅，周圍一片漆黑，感覺自己撞到床上。

陳先生隨手抓住床上的枕頭，並儘量蜷縮自己的身體，將枕頭護住自己的頭部。過了一會兒，當樓體不再搖晃後，他嘗試慢慢地移動身體，但發現左腿被東西卡住，動彈不得。於是，他慢慢地把腿挪出來，發現在流血，就用身上的浴巾包住傷口。

陳先生回憶稱，周圍太黑了，灰塵很多，有點呼吸不過來，「我就一點一點的把附近的東西扒開，並嘗試著站起來」。期間，陳先生找到手機，並與救援人員取得聯繫，確定自己的位置。在等待救援時，陳先生與其他傷者互相打氣，直到消防人員找到他們。

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值班醫護生死未卜

另據《中新社》報道，當晚有一名戴著口罩的男子到現場尋子。原來，他的兒子唐凡是泉州萬祥醫院的一名醫生。2月中旬，欣佳快捷酒店被定為福建省外疫情重點地區來鯉城區人員的集中醫學觀察點。唐凡在那時被派往該酒店負責日常防疫工作，當晚正是他值班。

唐父表示，事發當天上午，唐凡離開家去往欣佳快捷酒店值班，豈料再無音訊。他得知酒店出事的消息，立刻撥打兒子的電話，卻一直沒有人接聽。「現在已經關機了，我的手機也打得沒電了，不知道該怎麼辦。」