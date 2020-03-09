【新冠肺炎】王忠林「感恩論」遭刪　官方轉強調「感謝武漢人民」

新冠肺炎疫情持續，中國各地疫情已得到控制。3月8日，國務院副總理孫春蘭，湖北省委書記應勇、省長王曉東，武漢市委書記王忠林等慰問了抗疫一線婦女代表。

3月8日上午，孫春蘭視頻連線了女醫務人員、公安幹警、疾控人員、社區工作者、新聞工作者和志願者等代表。

孫春蘭表示，要繼續發揚不畏艱苦、連續作戰的精神，堅定信念、慎終如始，為打贏湖北保衛戰、武漢保衛戰貢獻巾幗力量。

當天，應勇和王曉東在看望慰問抗疫一線婦女代表時也表示，「向連續在抗疫一線的廣大女醫務工作者和公安民警、疾控工作人員、社區工作人員、新聞工作者、志願者以及各條戰線的婦女同胞們表示衷心感謝，致以崇高敬意。」

應勇指出，「疫情發生後，武漢人民識大體、顧大局，積極支持配合黨委政府的各項防控措施，全力以赴抗擊疫情，展現了堅忍不拔的頑強意志和甘於奉獻的犧牲精神，令人欽佩，我向武漢人民、湖北人民表示衷心感謝。」

此外，王忠林在檢查社區防控工作時也表示，「疫情發生以來，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全市上下團結一心、並肩作戰，眾志成城、抗擊疫情，廣大武漢市民克服諸多困難，識大體、顧大局，全力以赴支持配合疫情防控工作，也正是在大家的共同努力、共同堅守下，武漢疫情防控工作出現了積極變化，市委、市政府對大家的付出和貢獻表示衷心感謝。」

當天下午，王忠林主持召開市新冠肺炎疫情防控指揮部視頻例會。他再次強調，廣大武漢市民為了疫情防控大局付出很多，做了很大貢獻。

王忠林履新武漢後一度受到好評。（政事兒微信公號截圖）

中國新冠肺炎疫情爆發至今，雖然各地疫情已得到控制，當因疫情所引發的輿論爭議卻一直未斷。

此前，3月6日晚，王忠林主持召開武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部視頻調度會時提出，要對武漢人民開展感恩教育。此言論一出，立即在中國輿論場引起強烈不滿。

也許是上述言論所引發的輿情反響過大，目前有關王忠林開展感恩教育的文章在網絡都已刪除。

如今，應勇和王忠林在3月8日紛紛強調了要感謝武漢人民，應該是官方有意識的在進行輿論公關。

在此次疫情中，不論是湖北地方官員還是國家衛健委系統，都有着或多或少的過失之處。作為中共官員，要有自我反省改正的意識。

當前，這場疫情需要的中國各方共同協作，而為官者在民眾的審視下工作，才能提高執政能力。