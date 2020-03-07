【新冠肺炎】武漢市委書記：要開展感恩教育，聽黨話、跟黨走

內地新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，不過近期情況有所好轉，每日新增確診人數不斷下降。3月6日，武漢市委書記王忠林在該市疫情防控指揮部調度會議上，發表了以「感恩教育」為主題的講話，表示武漢要「感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量」。

據《湖北日報》，王忠林在會議上表示，當前武漢疫情防控出現了一些積極變化，但任務依然艱鉅繁重。

他對當前武漢的疫情防控作出安排，強調要特別注意出院患者康復期間復陽、無症狀感染者等新情況新問題，「疫情防控思想上不能放鬆，千萬不要盲目樂觀，必須始終保持清醒頭腦。」

武漢市委書記王忠林（左二）試圖帶領武漢儘快走出疫情困頓的局面。（濟南市政府網站）

具體防控部署包括：發熱門診必須嚴格管控，流行病學調查一定要堅決快速，一旦發現確診病例，要迅速跟進流行病學調查；對密切接觸者的隔離一定要嚴格、到位，要對市民的生命安全負責任；對出院患者的隔離要堅決，決不能放鬆、手軟；小區封控仍然要嚴格執行，不能麻痺大意。

在會上，他提出「要在全市廣大市民中深入開展感恩教育，感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量。」王忠林說，「武漢人民是英雄的人民，也是懂得感恩的人民」，要通過多種形式的宣傳教育活動，在廣大市民、黨員幹部中開展感恩教育，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量。

年近58歲的王忠林是山東人，2月13日，接替因疫情防控不力被免職的武漢前市委書記馬國強，出任武漢市委書記「救火」。

3月5日，疫情防控中央指導組組長、副總理孫春蘭在一社區視察時，突遇居家民眾「另類上訪」——居家民眾高喊「假的，全部是假的」，反映社區物業的作假行為。王忠林是隨行的陪同官員之一。