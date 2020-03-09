【新冠肺炎】鍾南山：全球疫情料至少延續到6月　廣東應加強邊檢

新冠肺炎疫情在全球蔓延，目前受疫情影響的國家和地區數量已達101個。當前形勢下，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山估計，全球疫情料至少延續到6月。

新冠肺炎疫情在中國得到控制，在全球則持續爆發。（AP）

鍾南山表示，估計全球疫情發展，至少延續到6月份，新冠病毒的防控重點將來會從輸出轉為輸入。

他還特別提到，廣東國際交往特別多，所以要加強邊檢邊境檢測的措施，而且要制定從國外疫區來華的措施，對他們做必要的隔離。對疫情嚴重的國家，廣東可能要對外進行援助，包括防護、試劑、治療技術。

不久前，鍾南山還在題為「走出至暗時刻」的論壇上發佈了其最新研究成果。經過針對72000個病例的研究，鍾南山及其團隊開發出針對COVID-19感染對快速免疫球蛋白M（IgM）檢測試紙。

鍾南山介紹，這一檢測方法是通過測流式免疫層析法實現。患者感染7天後或是出現症狀3到4天後，即可檢出IgM，這可以是對核酸檢測的一個補充，「明確的診斷對排查疑似病例非常重要。」

鍾南山還表示，目前已經開發一種新的方法叫做恒温擴增芯片，這是一種特殊的方法，可以實現同步對多個患者進行檢測，並對新冠病毒和A、B型流感，以及現存的其他病毒進行區分。鍾南山指出，新冠肺炎「與流感的鑑別也很重要」。