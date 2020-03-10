全國人大開官方微博　刊栗戰書會議講話盛讚習近平

繼內地諸多官方機構進駐社交媒體平台後，全國人大常委會亦在近期開通官方微博賬號，引發關注。

全國人大常委會官微上線，受到民眾追捧（微博@全國人大）

截至3月10日，全國人大常委會官微「全國人大」僅發布兩條信息，一條是3月9日的「習近平總書記關切事」視頻新聞，一條是3月10日的「栗戰書：疫情防控成效彰顯中國特色社會主義制度顯著優勢」。短短兩天內，「全國人大」微博就吸粉超過79萬。

10日發佈的信息，其內容指向中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書於2月24日在十三屆全國人大第十六次會議上的講話。

當時，栗戰書說，會議雖短只開一天，但作出兩個決定，且通過人事任免案。第一個決定是推遲原定於3月5日舉行的兩會中的全國人大會議；第二個決定是關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習的決定。

對於推遲人大會議，栗戰書說，這有利於打贏疫情防控人民戰爭，有利於保證大會召開時的聚焦主題，順利完成大會任務。

之後，栗戰書在講話中談到中共總書記習近平對疫情防控的種種「指示批示」，並強調疫情防控獲成效體現習近平新時代中國特色社會主義思想（習思想）的引領作用，展示「習核心」的領導能力、應對能力、組織動員能力，彰顯中共領導和中國特色社會主義制度的顯著優勢。

栗戰書還強調，在疫情防控工作中，習近平發揮「領航定向、把舵前行的核心作用，見葉知秋的敏鋭、果敢堅定的決斷、運籌帷幄的指揮、科學嚴謹的部署，『我將無我、不負人民』的赤子之心和人格魅力」，「發揮定海神針、中流砥柱的作用」。

栗戰書最後說，堅信在「習核心」領導下，「有中國特色社會主義制度的顯著優勢，有強大的動員能力和雄厚的綜合實力，有全黨全軍全國各族人民的團結奮鬥」，中國一定能夠戰勝疫情，也一定能夠保持經濟社會良好發展勢頭，實現小康社會、脱貧的目標任務。