【新冠肺炎】港區人大代表捐180萬抗疫　逾半交予殉職醫護家屬

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續擴散，早前政府問責團隊和行政會議非官守成員宣布，分別捐出一個月薪酬予香港公益金和慈善機構。港區全國人大代表今（1日）亦宣布，將捐款180萬港元支持抗疫工作，其中50萬捐給工聯會緊急失業救濟基金；30萬元予香港單親協會；100萬元將通過湖北省人大常委會捐給在殉職的醫務人員家屬。 另港區全國人大代表亦致函湖北省人大常委會，感謝前線醫護人員，對在抗疫中犧牲的醫護人員致以最崇高敬意，冀湖北省人大常委會代表協助轉送100萬元給醫護人員家屬。

政府早前宣布，行政長官及所有政治任命官員會將1個月的薪酬全數捐予香港公益金作慈善用途，以示與市民同心抗疫、共渡時艱。（資料圖片）

港區全國人大代表指，於農曆新年期間已向內地捐贈口罩66000個，其後多名港區人大代表到處採購，再向香港和內地捐贈100萬個口罩、7000多套防護衣及捐款人民幣1500萬。他們呼籲香港各界「珍惜我們的家園，放下爭拗，齊心抗疫」，又指會繼續發揮兩地橋樑紐帶作用，為打贏這場防疫戰「貢獻智慧和力量」。

港區全國人大代表宣布，將捐款180萬港元支持抗疫工作，其中100萬元將通過湖北省人大常委會捐給在抗疫中犧牲的醫務人員家屬。（新華社）

另他們在致函湖北省人大常委會的信中提及，全國現時有79000多宗確診個例，2800多人失去生命。面對現時嚴峻的疫情，「每位港區全國人大代表每時每刻都感到萬分的揪心」，但在這場抗疫中，看到全國上下萬眾一心，充分體現出「一方有難，八方支援」的精神。同時全國各地醫護隊伍、解放軍戰士、各界志願者在中央的領導下前往湖北省支援。

信中強調，超過42000名醫護人員，每天在前線與病魔搏鬥，「他們的英雄事蹟，感人肺腑，催人淚下，更使我們肅然起敬！」對於有20位前線的醫護人員為救人而獻出寶貴的生命，他們為此表示沉痛的哀悼，但為他們忠於職守、捨己為人的高尚情操致以最崇高的敬意。

信末提到，他們相信一定能戰勝兇惡的疫情，「我們將會迎來春日暖陽。黑暗即將完結，我們很快又會擁抱光明的未來！ 」、「武漢必勝！湖北必勝！中國必勝！」