【新冠肺炎】10日內地新增确診24例 武漢以外僅大興安嶺1例

撰文：蘇子牧
最後更新日期：
據國家衛健委網站消息，3月10日0至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例24例，新增死亡病例22例（湖北22例），新增疑似病例31例。
當日新增治愈出院病例1578例，解除醫學觀察的密切接觸者3235人，重症病例減少302例。
截至3月10日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例16145例（其中重症病例4492例），累計治愈出院病例61475例，累計死亡病例3158例，累計報告確診病例80778例，現有疑似病例285例。累計追蹤到密切接觸者675886人，尚在醫學觀察的密切接觸者14607人。
湖北新增確診病例13例（武漢13例），新增治愈出院病例1471例（武漢1212例），新增死亡病例22例（武漢19例），現有確診病例15671例（武漢14514例）。累計治愈出院病例49056例（武漢33041例），累計死亡病例3046例（武漢2423例），累計確診病例67773例（武漢49978例）。
3月10日0—24時，新增報告境外輸入確診病例10例（北京6例，上海2例，山東1例，甘肅1例）。截至3月10日24時，累計報告境外輸入確診病例79例。