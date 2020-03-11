【新冠肺炎】阿特蘭大將歐聯勝利送給疫區　閉門下仍有一球迷見證

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情的陰霾下，歐聯16強次回合展開，來自意大利疫區的阿特蘭大，作客以4：3擊敗華倫西亞，兩回合贏8：4晉級，他們賽後將勝利送給貝加莫的市民。 雖然今場閉門作賽，但在華倫西亞主場的看台上，還有一位「球迷」觀賽，他是已故失明球迷Vicente Navarro Aparicio的銅像。

阿特蘭大所在的城市貝加莫（Bergamo），位於意大利北部的倫巴第地區（Lombardy），是新冠肺炎疫情的重災區。

今場華倫西亞對阿特蘭大閉門作賽，沒有球迷入場。（路透社）

完場後，阿特蘭大球員在鏡頭前舉起一件白色上衣，上面寫住：「貝加莫，這是送給你的！永不要放棄！」

阿特蘭大教練加斯柏連尼（Gian Piero Gasperini）說：「我們知道很多球迷都被迫留在家中看比賽，他們不能出外慶祝。我們為貝加莫的市民而戰。我們收到很多祝賀的訊息，包括來自醫院的總監，所以我很高興，我為他們帶來一陣的歡樂。」

阿特蘭大球員賽後為貝加莫打氣。（網上片段截圖）

Atalanta dedicated their Champions League win to their home city of Bergamo 🖤💙 pic.twitter.com/C1DQswlq9I — B/R Football (@brfootball) March 10, 2020

由於今場閉門作賽，阿特蘭大的球迷不能隨隊作客，所以有球迷組織宣布，將原本用來作客的旅費4萬歐元捐給本地的醫院，以助醫護人員對抗新冠肺炎。

阿特蘭大球員回到更衣室慶祝，仍舉住這件寫上打氣字句的上衣。（Twitter）

雖然今場歐聯比賽閉門，但在看台上，仍有一名「球迷」，他是已故華倫西亞球迷Vicente Navarro Aparicio的銅像。他在華倫西亞的會員號碼是18號，每場華倫的主場比賽，他都會坐在第15行的第164號位，那是球場看台的正中位置。

儘管他在54歲時因視網膜脫落而失明，但他依然在兒子的陪同下入場，靠兒子為他解說戰情。當Vicente Navarro Aparicio在2019年逝世後，華倫西亞為紀念他，就在164號位上放了他的銅像，讓他以後可以觀看每場比賽。當時華倫解釋：「雖然他及很多華倫球迷一樣，不能再跟我們一起並肩作戰，但他的故事證明了球迷對球會的熱愛。」

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