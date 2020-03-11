【新冠肺炎】中國駐大阪總領館推主題漫畫　介紹病毒入侵人體過程

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續。除中國、韓國、伊朗、意大利等地，日本近日疫情亦持續擴大，累計確診感染已逾1200宗。 中國駐大阪總領事館昨日（10日）起在推特（Twitter）發布簡體中文字的主題漫畫，介紹新型冠狀病毒入侵人體過程。

中國駐大阪總領館推主題漫畫。（Twitter）

駐大阪總領事館寫道，對於近期疫情，館方推出相關主題漫畫，以連載漫畫的方式講解新冠病毒COVID-19是如何進入人類身體，並造成器官的損傷。

駐大阪總領事館昨日發布兩頁的第一期漫畫，當中將人類的身體描繪成一個城市，每個細胞就像是一幢城市中的大樓，大樓維持運作，才能維持身體正常機能。而新型冠狀病毒就被描繪成一名穿黑衣服的女子，入侵代表肺部的城市和冠狀病毒的受體「ACE2」細胞（血管收縮素轉化酶2）。

漫畫中又有說明稱，新型冠狀病毒的首要攻擊目標為「ACE2」細胞，又提到細胞表面的受體如同大門安保，但新型冠狀病毒早已進化出正好匹配人類受體的刻突，可以輕鬆進入細胞。

事件引起網民討論，有人認為這是很好的文化輸出，有人質疑是美化病毒，亦有人認為該漫畫仿傚日本動漫《工作細胞》：