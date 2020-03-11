【新冠肺炎】曾被傳落馬　中國疾控中心主任高福現身

中國紅十字會周二（10日）與派遣至伊朗的中國專家小組召開了視訊會議，了解中國專家小組在伊朗當地的工作情況與物資狀況。此前備受關注的中國疾控中心主任高福院士也是參與現場連線的專家之一。 據《環球網》報道，作為國家衛健委高級別專家組成員，高福早前曾被質疑先在國際刊物發表論文是「失責」，一度還傳出「被調查」，此後該傳聞被證實是謠言。

視訊會議畫面，右下角為高福。（網上圖片）

高福於2月中旬曾對此做過簡單回應，表示「自己不能去網絡吵架，而是全身心投入抗擊疫情工作中」。他最近一次出現在傳媒公開報道中，是率領疾控中心專家參加3月3日外交部和國家衛健委組織的「中國與中亞國家新冠病毒疫情視頻交流會」。

此前，2月29日，部分中方援助的醫療物資已隨中國紅十字會志願專家團隊一行5人同機抵達伊朗首都德黑蘭。在周二的視訊會議中，中國紅十字會赴伊朗專家組領隊周小杭表示，伊朗目前面臨醫療防護物資產能不足，口罩價格上漲以及防護服短缺等問題，一些醫院的三級病房只能穿2級防護服，並且有重複利用的現象。中國專家組計劃把情況向中國大使館報告，並且向國內請求援助。

2月25日，在伊朗德黑蘭，伊朗衛生和醫療教育部的工作人員在搬運中國捐贈的口罩。（新華社）

周小杭也提到，伊朗當地衛生部門和醫院建議中方專家提供一些關於中國臨床經驗和治療方案的論文以供參考，如康復患者血漿治療以及中藥治療方案等。

陳竺在視訊會議現場表示，目前國內診斷試劑產能足夠，為伊朗提供物資援助的貨機最早可以在3月12從上海出發。如果伊朗方面覺得有必要，可以安排伊朗專家組和中方專家組進行高級別深入對話，以便更好傳遞溝通醫療經驗。

而高福在當天的會議中表示，會盡快組織國內專家整理已經發表的涉及臨床經驗的論文，並盡快把摘要部分翻譯成波斯語提供給前方專家，同時也把中國新型冠狀肺炎的最新診療方案進行翻譯，供伊朗方面參考。他還提到，要在滿足國內需求的前提下，將盡可能多的向伊朗提供檢測試劑盒。

（環球網）