【新冠肺炎】北京市：從非疫情嚴重國家進京人士也須居家觀察14天

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎在全球擴散，內地的境外輸入病例近期明顯增多，各地隨即升級防控措施。北京昨日（10日）新增報告確診病例6宗，均為境外輸入病例，分別來自意大利和美國，累計境外輸入病例達20宗。 北京市今日（11日）召開新聞發布會，宣布即日起，自非疫情嚴重國家入境進京人員，也要居家或者集中觀察14天，納入社區健康管理。

3月7日，北京市民和遊客在奧林匹克公園享受周末時光。 （新華社）

北京市委組織部副部長張強當日介紹了自境外入京人員疫情防控的最新要求和規定。以下措施在執行過程中將根據疫情形勢發展情況適時調整：

一是自疫情嚴重國家入境進京人員，繼續執行居家或集中觀察14天。 二是即日起，自非疫情嚴重國家入境進京人員也要居家或集中觀察14天，納入社區健康管理。 三是短期入境進京且有商務的行程目的地的人員，需入駐指定賓館並進行核酸檢測，未出檢測結果前不得離開賓館。 四是不在北京停留，經停首都國際機場、大興國際機場轉機出境人員應接受健康管理。

3月6日，國務院總理李克強赴首都國際機場和順豐華北航空分撥中心考察。圖為李克強在航班到達出口，察看體溫監測設施運行情況，並與工作人員交流。（新華社）

張強表示，目前在北京首都國際機場T3航站樓D區開闢專門區域，作為來自疫情嚴重國家航班的停靠專區，對所有乘客完成衛生檢疫、體溫篩查、信息核錄、進港中轉等流程後，分類進行轉送。

據他介紹，自昨日起，目的地為北京的入境者，由屬地各區具體負責轉送和安全防護工作。有固定居所的，各區安排專車專人送至居住屋苑，嚴格執行14天的居家觀察；無固定居所的，各區安排專車專人送至本區集中觀察點；短期進京且有商務等行程目的地的，安排專車專人送至指定賓館，並接受健康管理。對私家車來接且確定為居家觀察的，各區負責登記接機人員和旅客詳細信息、簽訂承諾書後，核實無誤的允許返回居住屋苑。

到達居住屋苑後，由街鄉和社區在屋苑門口做好對接，出示居家觀察告知書，簽訂居家觀察承諾書，落實14天居家觀察有關要求。

（綜合報道）