【新冠肺炎】中外人士從韓意伊日等國入境北京均需隔離14天

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情在全球擴散，其中韓國、意大利、伊朗和日本的疫情日趨嚴峻。中國的浙江、廣東、寧夏和北京等地近日都出現了境外輸入病例。 為嚴防疫情從境外輸入，北京政府副秘書長陳蓓周二（3日）在記者會上表示，凡是從韓國、意大利、伊朗、日本等疫情嚴重國家經北京口岸入境的，如果是中轉去外地的，嚴格按當地規定做好防疫工作；如果目的地是北京的，不論是中國人，還是外國人，都要實行隔離觀察14天。

2月24日，在意大利米蘭，市民和遊客戴口罩出行。（新華社）

2月29日，北京市報告2例自伊朗入境的新冠肺炎確診病例，均為2月26日寧夏確診病例丁某某在伊朗期間的密切接觸者。

據陳蓓介紹，近期，新冠肺炎疫情在海外呈現擴散態勢，部分國家疫情發展很快，形勢還是很嚴峻。一些海外留學生、務工人員回國意願比較強烈。近幾天，僅在伊朗的中國留學生從北京口岸回國的就有20餘人。

她表示，北京作為全國最重要的入境口岸之一，防範疫情輸入風險的壓力很大。目前已建立了口岸聯防聯控機制，組織民航局、海關、公安、衛健、外事、邊檢、機場等部門聯勤聯動，統籌做好信息通報、身份登記、健康監測、應急處理等工作。

同時也加強信息獲知，通過駐外使領館，提前了解伊朗等疫情嚴重國家留學生、務工人員的回國意願，以便有針對性地提前做好工作預案，並依據法律法規，全面加強入境檢驗檢疫工作，嚴格落實入境人員《健康申報卡》填報。

3月3日，市民在韓國首爾街頭排隊購買口罩。（新華社）

陳蓓說，北京嚴格落實隔離觀察措施。此前，對於過去14天內未在中國境內停留，經北京口岸入境的人員，免除居家觀察14天的要求。現在根據境外疫情變化，對前期政策作出調整，凡是從韓國、意大利、伊朗、日本等疫情嚴重國家經北京口岸入境的，如果是中轉去外地的，嚴格按當地規定做好防疫工作。

如果目的地是北京的，不論是中國人，還是外國人，都要實行隔離觀察。在北京有固定居所的，納入社區防控體系，居家隔離觀察14天；在京無固定居所的，安排在指定賓館集中醫學觀察14天；對外交人員，體溫檢測合格的，按照有關外交人員管理辦法執行。

此外，北京市疾病預防控制中心北京全球健康中心辦公室主任、研究員楊鵬發布對海外華人的健康提示，建議持續關注當地的疫情變化，積極採取個人防護措施，如非必要盡可能不要外出旅行。

（綜合報道）