【新冠肺炎】馬雲捐物資支援歐洲：180萬個口罩10萬份檢測試劑

新型冠狀病毒肺炎（俗稱「武漢肺炎」）在全球擴散，馬雲公益基金會和阿里巴巴公益基金會周三（11日）宣布，一批助力歐洲防疫的物資當日到達比利時列日機場，各方籌集的180萬個口罩和10萬份檢測試劑也會很快到達，將分別從捐贈給意大利、西班牙等疫情嚴重的國家。

馬雲在個人微博上稱，將給意大利和西班牙等國家捐贈防疫物資。（新浪微博）

馬雲在其個人微博中表示，「非常幸運的是，在跨境運送疫情物資遇到各種困難的情況下，我們了解到歐洲列日機場的eWTP（世界電子貿易平台）樞紐運轉良好，連起一條生命通道。接下來我們援助歐洲的物資將源源不斷通過這裏送到有需要的地方。」

在向歐洲捐贈物資之前，馬雲公益基金會自上周一（2日）起，已先後向日本、韓國、伊朗分別捐贈了100萬個口罩。

而在國內疫情最嚴峻的時期，阿里巴巴也在1月25日宣布設立10億元（人民幣．下同）醫療物資供給專項基金，該基金用於採購海內外醫療物資，包括診療設備、器材耗材、相關製劑等等，定點無償贈送給武漢及湖北的各大醫療機構。1月29日，馬雲公益基金會再宣布捐贈1億元用於支持冠狀病毒的疫苗研發。

阿里巴巴國際站相關人員也曾赴印尼、韓國等14個國家和地區，尋找醫療物資供應商。2月6日晚，阿里巴巴包機從南非將286萬個醫用口罩運回中國，送往湖北、浙江等地的醫療機構用於抗疫。

（綜合報道）