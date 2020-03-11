【泉州欣佳酒店倒塌】官方：酒店建設、改造和審批均存在嚴重問題

福建泉州鯉城區的欣佳酒店上周六（7日）晚上突然倒塌，至今共導致28人死亡，仍有1人被困。欣佳酒店事前是新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）的醫學觀察點，用以集中隔離觀察從省外來到當地的人士。 泉州市委、市政府今日（11日）表示，坍塌酒店在建設、改造、審批等方面存在嚴重問題，已對相關責任人員採取強制措施，對涉及的違法違規責任人決不姑息。

事件已造成28人死亡，1人仍待搜救。（中新社）

今日下午，福建省泉州市召開新聞發布會，通報泉州市鯉城區常泰街道南環路欣佳酒店樓體坍塌事故的相關情況。福建泉州市委常委、常務副市長洪自強表示，經初步調查，坍塌的欣佳酒店在建設、改造、審批等方面確實存在嚴重問題。

洪自強稱，已對相關責任人員採取強制措施、財產保全措施，初步調查情況將上交上級調查組。他強調，無論是酒店建設、改造、經營、監管，包括被推薦為集中隔離健康觀察點的每一個環節都不會漏掉，初步調查的情況將全部提交上級調查組。

洪自強表示，經初步調查，坍塌的欣佳酒店在建設、改造、審批等方面確實存在嚴重問題。（ｌ 中新社）

被問及為何選擇這家酒店作為鯉城區集中隔離健康觀察點時，泉州市政府副秘書長張志銘回答道，泉州將配合上級調查組徹底查清該建築物土地獲取、工程規劃許可、施工圖設計、施工單位、施工許可、產權證辦理、加層裝修等建設各個環節，梳理查清獲取酒店營業的各項手續，查清其作為鯉城區集中隔離健康觀察點的具體情況。

截至11日下午3時，欣佳酒店坍塌事故中的71名受困人員已找到70位，其中28人死亡，還有1人仍待搜救。42名傷者中，昨天和今天各有10人已經出院。