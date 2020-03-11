【泉州欣佳酒店倒塌】輕傷者憶述：事出極突然　轉醒後發現已被埋

福建泉州鯉城區的欣佳酒店上周六（7日）晚上突然倒塌，至今共導致27人死亡，仍有兩人被困。欣佳酒店事前是新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）的醫學觀察點，用以集中隔離觀察從省外來到當地的人士。 金朝榮是其中一名已經康復出院的輕傷者，他憶述當時情形，直言事發得極為突然，「突然『轟隆隆』的聲音，人就被掀飛過去了，然後直接暈過去了。」

金朝榮憶述當時情形，直言事發得極為突然，「突然『轟隆隆』的聲音，人就被掀飛過去了，然後直接暈過去了。」（影片截圖）

金朝榮現年39歲，在泉州工作已有五六年時間，前段時間從老家度過農曆新年假期後返回泉州，隨後就入住欣佳酒店接受隔離。金朝榮指，事發時他正與室友吃晚餐及聊天，未料整幢酒店突然就倒塌。

金朝榮十多分鐘後轉醒，眼前環境漆黑一片，身體無法動彈，僅得雙手能活動，同時亦發現自己與室友都被壓在廢墟下，所以就一直互相打氣加油，等待救援，「第一時間就是先叫我那個室友，我發現他在我的上面，他的情況也蠻好，我們就溝通一下。」金朝榮在約半小時後就獲救援人員救出送院，直言今次能逃過一劫，算得上是不幸中的萬幸。

另一名被困3小時後獲救的輕傷者王亮則稱，當時他正在收拾行李，故被發現時相當狼狽，幸好有搜救人員全力協助，「因為我們都是光著腳的，鞋子都找不到了，有很多破碎的玻璃，救援人員讓我們出來的時候，都是用自己的腳墊著，當成鞋墊讓我們踩在他的腳上，然後抱著我們或者扶著我們，背著我們才過來的。我出來的時候，有很多人接力，挺感謝他們。」

（綜合報道）