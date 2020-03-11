【新冠肺炎】武漢累計3萬多患者治癒出院　當局如何管理監測

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，截至周二（10日），武漢累計已有3萬多人治癒出院。鑑於有少數出院患者出現病毒檢測覆檢陽性的問題，國家衛健委最新發布的診療方案提出，建議出院患者應繼續進行14天的隔離管理和健康狀況檢測。 而據《新華社》報道，武漢目前仍有逾半出院患者在康復驛站隔離觀察，個別出院患者在隔離觀察期間若出現發熱、胸痛等症狀，就會被轉送到定點醫院。

武漢軟件工程職業學院康復驛站由學生宿舍改建而來。（新華社）

報道稱，截至周二，漢陽區江博社區有35名出院患者，其中19名目前在康復驛站；而江漢區民意街道提供的數據顯示，176名出院患者中，134名還在康復驛站，超過出院患者的7成。

湖北衛健委發布的數據顯示，截至周二，武漢累計治癒出院33041例。而根據武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部的數據，康復驛站可使用床位35052張，已使用床位18451張。以床位數測算，目前武漢已出院患者中，超過一半還在康復驛站進行隔離觀察。

3月10日，在武漢軟件工程職業學院康復驛站，醫護人員詢問康復隔離人員健康狀況。（新華社）

據介紹，武漢的康復驛站都配備了醫護人員。部分康復驛站之前是密切接觸者集中隔離酒店或疑似患者隔離點。有的區則徵用了大學生宿舍，改造為單人單間，學生的床鋪和櫃子均釘上防護紙，房間內另置一張單人床。

還有的區新建臨時建築作為康復驛站。礄口區印染廠康復驛站是在一處建築工地上新建的板房，共400個床位。儘管房間較簡陋，但水電、洗手間等相關設施齊全。

主城區一個康復驛站由印刷車間改造而成，原本預備作為方艙醫院。該康復驛站負責人介紹，目前有500多張床位，實際入住170多人。入住人員之間相隔床位，床間距盡量拉開，人均達6平方米。

3月10日，解除隔離的治癒患者排隊走出康復驛站。（新華社）

報道稱，康復驛站的出院患者若在隔離觀察期間出現發熱、胸痛等症狀，會被轉送定點醫院。此外，武漢市的一些區也在加強排查力度，對之前居家隔離的少數自愈患者、隔離點治癒的疑似患者等進行隨診排查。

有專家表示，鑑於新冠病毒是一種新發現的病毒，目前對其了解還不夠深入，應加強出院患者後續隨訪、監測，可建立新冠肺炎患者病例庫，如發現相關症狀可及時報告、預警。

（新華社）