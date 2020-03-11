【新冠肺炎】網曝社區用垃圾車運送「愛心肉」　武漢民眾：糟心

新冠肺炎疫情持續，重災區武漢形勢趨於緩和，特別是中共總書記習近平到訪後，外界認為當地的疫情已獲得完全控制。但對於武漢民眾而言，糟心的事還不止疫情，基層的官僚主義、形式主義也仍需要強力剷除。

有武漢民眾舉報社區工作者用垃圾車運送愛心肉。（微博@凱雷）

3月11日，實名認證為「香港文匯報北京新聞中心執行總編輯」的微博賬號「凱雷」收到匿名「舉報」稱，儘管自國務院副總理孫春蘭視察武漢社區遭隔窗上訪後，當地愛心菜和愛心肉等生活物資供應充足，但是在領取愛心肉時，發現運送肉的車輛竟然是一輛滿是污漬的垃圾車。

舉報者稱，雖然已領取愛心肉，但看到滿是污漬的垃圾車，還是有些擔心，另外也有一些早前領過肉的居民也在憂心肉是否是垃圾車運送來的。舉報者還說，相信車會消毒，但居民為有安全感，還是希望社區官員們能工作細緻些。

舉報者還抱怨，隔窗上訪事件後，很多外省人罵武漢人是「巨嬰」（網絡語，指心智極不成熟的成年人），「按鬧分配」。但很多本地人表示很委屈，稱很多自救活動由居民組成，希望社區聽安排，但後者視而不見。

武漢居民隔窗向前來考察的孫春蘭舉報物業形式主義。（網上圖片）

舉報者還說，「社區就是一言堂，你不能說不好，不能提建議，要不你就是不理解他們，沒有當過志願者所以說話不腰疼！說完把你踢出群還要說你不是這個小區業主。」

此事在網絡又引起小規模的討論，有網民認為這不太像話，再怎麼辦，也不能拿垃圾車運送豬肉，這種工作態度無不暗藏官僚主義、形式主義；而另一些網友則表示，特殊時期，可能車輛不夠，請多理解。

實際上，對於武漢民眾的一些抱怨和牢騷，3月10日到訪武漢的中共總書記習近平就說過，「群眾在家隔離時間長了，發幾句牢騷是可以理解的，誰願意老悶在家裏啊！有情緒宣泄，要理解、寬容、包容。」