【新冠肺炎】河南境外輸入確診者瞞報曾往意大利旅遊　被立案偵查

內地新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）新增確診病例已降至兩位數，但仍有部分地區出現新增境外輸入病例。其中，河南一男子隱瞞行程後被確診引發關注。目前，該男子已被警方立案偵查。

3月11日，河南鄭州確診首宗境外輸入新冠肺炎病例。涉事男子郭某3月7日由意大利米蘭途徑北京轉車到鄭州，期間故意隱瞞出境史，3月11日確診。

據了解，郭某因怕簽證過期於3月1日去意大利看球，但抵達意大利後發現當地並沒有球賽。3月6日，郭某從意大利米蘭飛往阿聯酋阿布扎比進行轉機；次日，郭某在北京首都機場測量體温後被放行。

在其轉車回到鄭州後，郭某並沒有向所在社區報備，對其母親亦隱瞞情況，仍乘地鐵去公司上班，致公司整棟辦公樓被清，所有員工居家隔離14天。防疫人員打電話給患者與母親均不接，找到家裏仍拒不承認。

截至3月11日12時，當地官方初步判定其密切接觸者24人，均已採取集中隔離醫學觀察措施。對於郭某返回鄭州後隱瞞境外旅居史，涉嫌妨害傳染病防治罪，警方已立案偵查。

警方上門拘捕涉事男子。（網上圖片）

事件曝光後，引發內地民眾不滿。鄭州市民指責郭某稱，一人禍害一城，要求對其嚴肅處理。網友擔憂稱，「和他接觸的身體素質不太好的人感染了怎麼辦？他活該被罵。」

還有民眾於3月11日打電話質問郭某：「你為什麼這樣？不知道意大利是疫區？太自私了」。但郭某稱自己不知道，去之前沒看新聞。「機場讓填信息我也填了呀，家在鄭州我不回我回哪兒？ 」

郭某母親則道歉表示，「兒子回來時沒症狀，沒想到要給社區報備，之後一直在上班，後來兒子出現感冒症狀，就在家給他熬藥，吃藥就退燒了。這次給鄰居等人造成很大影響，對不起大家。」

截至3月11日24時，內地境內新增確診病例15例，其中新增報告境外輸入確診病例6例（廣東3例，甘肅2例，河南1例）。儘管中國疫情形勢趨於緩和，但仍需防範疫情境外輸入風險。

對於當前形勢，中國海關已全面啟動健康申報制度，各地政府也相繼指定對入境人員實施隔離的規定。以北京為例，北京要求「來自或去過疫情嚴重國家的入境人員，到京後居家或集中醫學觀察14天」，並對現有輸入性病例開展倒查、進行軌迹溯源。