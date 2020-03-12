【新冠肺炎】湖北作家方方被指助侄女離開武漢　時值新加坡撤僑

新冠肺炎疫情在中國持續走低，重災區武漢確診數3月12日也降至個位數，但來自武漢的一位體制內的女作家因所寫的《封城日記》引發的爭議持續發酵，及至被指疑動用特權幫助親屬逃離武漢。

新冠肺炎疫情的確給武漢造成巨大損失。（新華社）

一位粉絲達40萬的微博大V「無為李爺」發文稱，武漢自1月23日宣布封城以來，有數百萬人被禁足，但享受廳級待遇的湖北省前作家協會主席汪芳（筆名「方方」）利用個人關係，通過武漢市洪山區交管局，在1月29日將其侄女送至機場，後者於1月30日飛赴新加坡。

通過微博配發的截圖看，此事是由汪芳（微博名為「方方」，粉絲高達402萬）個人在1月30日的博文中披露。當時的博文寫道，「他們局（洪山區交管局，編者注）有不少我的讀者，於是說你還是在家寫作吧......於是昨晚派了肖警官將我侄女送到機場......」

而公開信息顯示，武漢市洪山區在此次防疫抗疫中，曾多次因防控不力，被中央指導組點名批評，也曾被湖北省、武漢市紀委通報。不少網友跟帖稱，如果都有「方方」這種待遇，那麼武漢封城又有何意義？應該向紀委舉報「方方」濫用特權。而就在稍早前，湖北荊州一名官員因私自派車接兒子返家而被停職處理。

1月23日，武漢實際「封城」措施，當日10時起機場離漢通道關閉。對於「方方」侄女能封城期間飛赴新加坡，亦有網民分析，她可能是新加坡公民，而新加坡在1月30日從武漢首批撤僑92人。

湖北作協前主席汪芳被指濫用權力，在武漢封城期間送侄女出境。（網上圖片）

公開資料顯示，方方，生於1955年，原名汪芳，系中國當代女作家，其曾外祖父楊賡笙是辛亥革命元老，曾寫《討袁檄文》，其舅公是楊叔子院士、華中科技大學校長。方方知名作品有《軟埋》——曾被左派批評為土改中的地主翻案，現居住在武漢。

自新冠肺炎疫情在武漢爆發以來，方方連續撰有多篇文章，集為《封城日記》，內多描述疫情重災區武漢的點點滴滴，受到不少網友的追捧，認為比中國官方媒體的報喜不報憂式報道更為可信。不過，《封城日記》也被部分網友批為過度宣揚悲觀主義。

也正是因為這樣，方方的《封城日記》其中的一些描述——如「更讓人心碎的是我醫生朋友傳來一張照片，是殯葬館扔得滿地的手機，而他們的主人已化為灰燼」——引發過爭議。這句描述在後來的傳播中被配上一張滿地手機的照片。

隨後方方的文字和照片被結合在一起在網絡引發熱議，多數網友批評武漢殯葬館的處理「毫無人性」，但也有質疑稱，照片來自海外反華組織，基於此痛批方方造謠。彼時，方方出面否認稱從未見過照片，聲稱起訴網友。不過，仍有網友揪住不放，讓方方公開「醫生朋友傳來的照片」，而此後方方未理睬。

方方後接受中國官媒《工人日報》採訪時回應網友的質疑，稱「他們是因為我這個人而批，而不是我的日記。我寫別的，他們也一樣」。然而，《工人日報》官微評論卻遭遇「翻車」，反問代表工人階層的日報能採訪享受廳官待遇的方方嗎？