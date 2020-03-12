【新冠肺炎】國家衛健委：國內本輪疫情流行高峰已經過去

今日（12日）下午，國務院聯防聯控機制召開新聞發布會。國家衛生健康委新聞發言人米鋒表示，總體上，「我國本輪疫情流行高峰已經過去。」

國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒。（01直播）

米鋒指，國內新增發病數在持續下降，疫情總體保持在較低水平。要把醫療救治工作擺在第一位，不麻痺、不厭戰、不鬆勁，毫不放鬆抓緊各項防控工作。

米鋒表示，世界衛生組織評估認為，此次疫情已具有大流行特徵，並強調將本次疫情稱為大流行，是為了再次呼籲成員國投入更多資源。當前全球疫情形勢持續快速發展，對此中方密切關注，對各國防控工作壓力感同身受。中方願繼續秉持公開、透明及對全球衛生安全和人民健康高度負責的態度，加強與世衛組織、有關國家和地區有效合作，為全球共同抗擊疫情作出中國貢獻。

3月11日，武漢新增確診病例8例，已經降至個位數。（中新社）

昨日新增確診15例 武漢降至個位數

國家衛健委數據顯示，3月11日0時—24時，各省份和新疆生產建設兵團報告：新增確診病例15例，當中武漢新增確診病例8例，已經降至個位數；新增死亡病例11例，其中湖北10例，陝西1例；新增疑似病例33例。

截至3月11日24時，據各省份和新疆生產建設兵團報告：現有確診病例14831例，其中重症病例4257例，累計治癒出院病例62793例，累計死亡病例3169例，累計報告確診病例80793例，現有疑似病例253例。