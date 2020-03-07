【新冠肺炎】國家衛健委：湖北外新增25宗病例　境外輸入佔24宗

國務院聯防聯控機制今日（7日）下午3時召開新聞發布會，介紹農民工返崗復工「點對點」服務保障有關工作。

與會嘉賓包括：人力資源和社會保障部就業促進司司長張瑩、人力資源和社會保障部農民工工作司司長尚建華、交通運輸部運輸服務司副司長蔡團結、國家衛生健康委人口家庭司司長楊文莊、國鐵集團客運部主任黃欣、北京醫院內分泌科主任兼主任醫師郭立新。

記者會由國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒主持。

記者會現場。（01直播截圖）

交通部：提倡政府、企業、農民工共同分擔出行成本

蔡團結表示，關於降低農民工出行成本，會爭取地方政府加大對農民工返崗包車的支持，通過政府購買服務或者補貼部分包車費用的方式降低成本。同時也鼓勵出台相關優惠政策，引導有條件的用工單位主動承擔包車費用。

此外，農民工返崗包車納入綠色通道範圍，免收高速公路通行費，並指導地方採取多種方式補助農民工返崗費用。但因各地政府和用工單位補助標準不一，而且動態調整，所以不同地區農民工返崗運輸費用負擔比例也有所不同。提倡建立政府、企業、農民工等相關主體共同參與的費用分擔機制，通過政府補助一點、用工企業資助一點、農民工負擔一點，最大程度上降低出行成本，實現各方共贏。

人力資源和社會保障部農民工工作司司長尚建華。（01直播截圖）

尚建華表示， 2019年中國農民工總量達到2.9億，其中外出農民工為1.7億人，跨省流動農民工約7500萬。從往年情況來看，春節期間大部分外出打工的農民工都會返鄉過節，春節後的兩周是返崗復工高峰。

今年受疫情影響，農民工外出務工時間較往年有所推遲，目前農民工返崗復工在有序推進。從各地監測的情況看，目前返崗復工的農民工達到7800萬，佔今年春節返鄉的60%。從目前返崗復工的流向看，主要是長三角和珠三角。廣東、浙江外省農民工返崗復工率達到70%，江蘇外省農民工返崗復工率約60%。

國鐵集團客運部主任黃欣。（01直播截圖）

黃欣表示，從2月到現在，鐵路發送旅客5000萬人，其中很大一部分是外出務工人員。目前停開列車已部分恢復，可以很好滿足包括務工人員在內的出行需求。

而為了做好務工人員運輸，從2月16日全國鐵路開行首趟專列以來，到3月6日，共組織開行專列246列，同時還有包車廂運輸1100輛次，運輸人數達到27萬人次。近期將再安排25列和包車廂99輛，正待開行。

他介紹，開行這些列車的省份涉及全國20多個省市，最遠的有從甘肅到福建的，專列開行里程達到2500公里。主要方向有三個：雲南、貴州、四川至長三角和珠三角地區，陝西、安徽、河南至長三角地區，廣西、湖南至珠三角地區。

國家衛生健康委人口家庭司司長楊文莊。（01直播截圖）

衛健委：未要求農民工返崗前做核酸檢測

楊文莊表示，國家層面沒有要求農民工返崗復工前開具健康證明、做病毒核酸檢測，也不需要支付體溫檢測等費用。

據瞭解，四川省規定在省內居住14天以上，且接受當地社區管理的人員，如有跨市州以上外出務工需要，均可到當地鄉鎮衛生院或社區衛生服務中心接受新冠肺炎健康檢查，並出具省內互認的健康證明，這些服務都是免費的。

交通運輸部運輸服務司副司長蔡團結。（01直播截圖）

關於農民工返崗運輸的問題，蔡團結表示，多地推出「點對點」一站式直達包車服務。包車實載率控制在50%，減少感染幾率；運行要確保直達，中途嚴禁上下客；司機、乘客在乘車過程中必須佩戴口罩；途中不停車、不檢查、不收費。

據他介紹，目前全國已有27個省份推行一站直達包車業務。初步預計，到4月上旬農民工返崗運輸將基本完成。

人力資源和社會保障部就業促進司司長張瑩。（01直播截圖）

張瑩表示，每年農曆新年之後是農民工外出求職就業的高峰期。今年許多企業復工復產延後，大量農民工外出求職就業推遲，勞動力市場需要在更大範圍內進行重新匹配。為解決這一問題，人力資源社會保障部大力推進返崗復工的信息對接服務。

她表示，人社部已經開通了兩大求助平台，分別是面向企業的用工對接服務平台和面向勞動者的出行服務小程式。企業可以登陸填報返崗遇阻人員信息，勞動者也可以掃碼填報返崗需求。目前企業平台上線了5天，已經有7383家企業填報了信息，涉及用工需求近6萬，同步幫助輸出了近9000人。

國家衛生健康委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒通報疫情。（01直播截圖）

據米鋒通報，3月6日0時至24時，全國新增確診病例99例；新增死亡病例28例，全部為湖北病例；新增疑似病例99例。當日新增治癒出院病例1678例。

截至3月6日24時，全國現有確診病例22177例，其中重症病例5489例；累計治癒出院病例55404例，累計死亡病例3070例，累計報告確診病例80651例，現有疑似病例502例。

3月6日0時至24時，新增報告境外輸入確診病例24例，其中甘肅17例，北京3例，上海3例，廣東1例。截至3月6日24時，累計報告境外輸入確診病例60例。累計收到港澳台通報確診病例162例，其中香港107例，澳門10例，台灣45例。

除湖北以外，其他省份新增確診病例25例，其中境外輸入病例24例；新增疑似病例52例，無新增死亡病例，重症病例減少19例。

截至3月6日，武漢市新增確診病例降至兩位數，全國新增確診病例降至100例以下，其中9個省份和新疆生產建設兵團已連續14天以上無新增確診病例，疫情防控呈現總體平穩、穩中向好的態勢。隨著湖北以外地區陸續復工復產，加之國際疫情形勢快速發展，仍要繼續保持高度警惕，對湖北、武漢堅持不懈實行嚴防嚴控，規範做好整體防控工作。